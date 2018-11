Eudóxia de Barros apresenta nesta terça-feira recital de piano no Theatro Vasques

O público da cidade pode conferir gratuitamente, nesta terça-feira (27), a partir das 20 horas, o recital de piano com Eudóxia de Barros, no Theatro Vasques. Os ingressos já estão disponíveis para retirada na bilheteria do espaço cultural.

O programa da apresentação inclui composições de Bach, Scarlatti, Beethoven, Grieg, Chopin, Liszt e também compositores brasileiros, como Alda Oliveira, Jorge Antunes, Osvaldo Lacerda , Zequinha de Abreu, Jean Goldenbaum, Ernesto Nazareth, Villani Cortês e Camargo Guarnieri.

Dona de um extenso e premiado currículo, e agraciada com quase uma centena de dedicatórias dos mais destacados compositores eruditos brasileiros, Eudóxia de Barros destaca-se no cenário musical brasileiro, sobretudo por ter abandonado uma cômoda e promissora carreira internacional para dedicar-se a levar a música a todo o país.

Suas interpretações vão de Chiquinha Gonzaga a Osvaldo Lacerda; de Bach a Beethoven e a Chopin, muitas delas registradas em CDs e DVD.

Foi eleita membro da Academia Brasileira de Música em 1989, ocupando a cadeira nº 14 do patrono Elias Álvares Lobo. É cofundadora e Presidente do Centro de Música Brasileira, entidade que se ocupa da defesa e difusão da música erudita brasileira e que existe desde 1984 .

Escreveu um livro de “Técnica Pianística” publicado pela Editora Ricordi / Musicalia, já na 2ª edição. Ao longo de sua carreira, Eudóxia lançou trinta e um LPs, quinze CDs e dois DVDs. Foi convidada pela COMEP ( Comunicação Edições Paulinas ) para gravar a obra integral para piano do compositor paulista Osvaldo Lacerda, gravação que começou em outubro de 2015 foi partilhada com mais seis pianistas escolhidos por ela. O lançamento dessa coleção aconteceu no dia 23 de Setembro de 2017, em São Paulo, no mesmo ano em que o compositor estaria completando 90 anos.

Eudóxia ganhou muitos prêmios, inclusive um “Disco de Ouro” em 1975. Lançou o Concurso Internacional de Interpretação Pianística, da obra do compositor Osvaldo Lacerda, em dezembro de 2015, em São Paulo. Em setembro de 2016, lançou um livro biográfico, escrito por Rosângela Paciello Pupo e intitulado "Valeu a pena ? – Conversando com Eudóxia de Barros", pela Editora MusiMed.

O Theatro Vasques fica na rua Dr. Corrêa, 515, no Centro da cidade. Mais informações pelo telefone 4798-6900.