Evento ‘Sabores da Solidariedade’ atrai mil visitantes ao Max Feffer

A última sexta-feira de janeiro (ontem) foi marcada pela feira gastronômica “Sabores da Solidariedade”. O evento beneficente, idealizado pelo Fundo Social, recebeu cerca de mil pessoas no Parque Municipal Max Feffer. Os visitantes puderam degustar diversos pratos, sendo que todo o dinheiro arrecadado foi destinado às próprias entidades participantes. O encontro ocorreu em celebração ao Dia Mundial da Solidariedade, lembrado pelo quarto ano consecutivo em Suzano.

A iniciativa, que deu oportunidade a 12 associações classificadas, contou com a presença do prefeito Rodrigo Ashiuchi e da presidente do Fundo Social, a primeira-dama Larissa Ashiuchi, bem como do vice Walmir Pinto. O evento registrou a participação de cerca de mil pessoas, entre 11 e 18 horas.

Na ocasião, as entidades preparam e venderam pratos como yakissoba, pizza, lanches, pastéis e salgados, além de bebidas e doces, entre eles bolo, maçã do amor, biscoitos e brigadeiros. Muitos visitantes aproveitaram o horário do almoço para prestigiar o evento, que contou com uma programação cultural que animou o parque. Entre as atividades, os frequentadores do Max Feffer puderam conferir shows de música e dança para todos os gostos, incluindo street dance, rock e samba, além de uma oficina prática de Lian Gong.

A primeira-dama e presidente do Fundo Social, Larissa Ashiuchi, comemorou o sucesso do evento. “Pelo quarto ano seguido comemoramos o Dia Mundial da Solidariedade, lembrado todo 31 de janeiro. O ‘Sabores da Solidariedade’ teve o objetivo de levar um momento de lazer para as famílias suzanenses nesta sexta-feira, mas que também todos pudessem ajudar o outro, por meio das entidades parceiras do município, que realizam um trabalho sério e importante em Suzano. Agradeço a todos que se empenharam em preparar os pratos e organizar a feira”, disse.

O prefeito Rodrigo Ashiuchi, em sua fala, destacou a solidariedade como fórmula de transformação social. “Este projeto, apesar de simples, ajuda muita gente. Fico feliz de ver tantas pessoas unidas em busca de ajudar o próximo. Foi um sucesso”, concluiu.

Entidades

As entidades Associação de Assistência à Mulher, ao Adolescente e à Criança Esperança (AMMAE); Associação Amigos do Parque Alvorada, Umuarama e Jardim Pompéia; Associação de Apoio Para Deficientes Visuais de Suzano (AADVIS); Associação Beneficente Sonhos de Infâncias (ABSI); Associação de Moradores Jardim Gardênia Azul Gleba II; Associação Santana de Parnaíba de Apoio ao Jovem (ASPAJ); Botafogo Futebol Clube; Centro de Convivência da Terceira Idade Florescer de Suzano; Fundação MGI; Instituto Thadeu José de Moraes; Nossa Senhora de Guadalupe (Associação EMAUS); e Paróquia Mãe do Redentor participaram do evento.

Segundo o professor Ângelo Máximo Leite de Oliveira, da Associação Santana de Parnaíba de Apoio ao Jovem, as vendas de sua barraca se esgotaram rapidamente. “Ficamos felizes por ver tanta gente vindo ajudar, comprando nossos produtos. Nossa associação atende cerca de 600 pessoas em aulas gratuitas de Jiu Jitsu. Com a renda, tenho certeza que vamos conseguir continuar contribuindo com a formação e muitos atletas”, destacou.

Participação

Também marcaram presença no evento os vereadores Neusa dos Santos Oliveira, Rogério Gomes do Nascimento, Joaquim Rosa e Marcos Antonio dos Santos. O chefe de Gabinete, Afrânio Evaristo, o controlador-geral do Município, Fátimo Rodrigues, bem como os secretários municipais Itamar Viana (Planejamento e Finanças), Arnaldo Marin Júnior (Esporte e Lazer), André Loducca (Desenvolvimento Econômico e Geração de Empego), Cintia Renata Lira (Administração), Said Raful (Governo) e Edson Gianuzzi (Meio Ambiente) também estiveram presentes.