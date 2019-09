Expo Mogi se encerra neste domingo com show de Matheus e Kauan

A dupla sertaneja Matheus e Kauan encerra neste domingo, às 20h30, a Expo Mogi, programação que celebra os 459 anos da cidade. O evento iniciou na última quinta-feira e segue até hoje, no Espaço Pró-Hiper, no Mogilar, com entrada gratuita.

A atração da última quinta-feira foi o show do cantor Kevinho. Ele subiu ao palco também ás 20h30. Além disso, a Expo Mogi contou com os shows de Anitta na sexta-feira e Vitor Kley no sábado.

Programação

Fechando a programação, hoje, a Escola de Arte em Dança e a dupla sertaneja Pedro e Luiz subirão ao palco antes do encerramento das festividades da Expo Mogi com Matheus e Kauan. A abertura da Praça de Alimentação acontecerá às 11 horas.

Na praça de alimentação da Expo Mogi 2019, estão presentes instituições e organizações não-governamentais (ONG) mogianas que cuidam das barracas. Ao final das noites de festa, todo dinheiro arrecado será convertido integralmente as próprias instituições presentes, ou seja, além de saborear uma culinária especialmente preparada, os mogianos ajudarão de forma direta as entidades.

Segurança

A Prefeitura de Mogi das Cruzes preparou um esquema especial de segurança para a Expo Mogi. A operação conta com a Guarda Municipal, Polícia Militar, Polícia Civil e segurança particular, além de câmeras de monitoramento e do Departamento de Fiscalização de Posturas.

No espaço em que acontece a festa e os shows, foram instaladas três câmeras para fazer o monitoramento da circulação das pessoas. Os equipamentos são controlados do veículo de videomonitoramento da Guarda Municipal, que também está no recinto da Expo Mogi.