Exposição 'Esculturas de Palitos de Sorvete' chega nesta sexta-feira no Moriconi

A partir desta sexta-feira, no Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi (rua Benjamin Constant, 682, Centro – Suzano), estará aberta a exposição "Esculturas de Palitos de Sorvete (EPS)", realizada pelos alunos do ensino médio da Escola Estadual Comandante Jacques Yves Cousteau, do Miguel Badra, sob orientação do professor e idealizador do projeto, Marco Antonio da Fonseca, em parceria com a professora de artes Marlene Batista Alves.

Ao todo, seis obras estarão para apreciação gratuita, segunda a sexta-feira, até 28 de junho, das 8 às 19 horas. A Secretaria de Cultura de Suzano entrou como parceira do projeto cedendo o espaço do centro cultural para abrigar a exposição, além de colocar à disposição a coordenadora de artes plásticas, Aline Baliberdin, para colaborar na curadoria da mostra e na execução do trabalho.

Para o secretário Geraldo Garippo, este apoio é um reconhecimento e uma convergência entre a educação e a cultura. Linguagens que caminham lado a lado e merecem ser sempre valorizadas. “Quando duas áreas de conhecimento como a cultura e a educação se conectam e, com isso, geram um projeto, cabe a nós do Poder Público apoiar e incentivar para que novos projetos assim ganhem visibilidade e reconhecimento”, afirmou.

Outras atividades

O projeto “Cultura Presente” recebe amanhã, no Parque Max Feffer, o músico e compositor Clayton Belchior, a partir das 13 horas, para um show solo em frente ao Pavilhão da Cultura Afro-Brasileira, Zumbi dos Palmares. No repertório do artista há grandes nomes da Música Popular Brasileira (MPB), como Caetano Veloso, Chico Buarque, Lenine, Chico César, entre outros. A entrada é gratuita.