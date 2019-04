Exposição 'Poá 70 anos' terá abertura nesta sexta-feira

O Museu Padre Eustáquio, em Poá, fará a abertura oficial da nova exposição “Poá 70 anos – Uma história que merece ser preservada”, a partir das 19 horas, nesta sexta-feira (26). O evento é gratuito e a mostra vai até o dia 19 de maio. A classificação indicativa é livre.

A mostra reúne fotografias das décadas de 50 até os anos atuais dentro de quatro perspectivas: desenvolvimento urbano, presença religiosa, valorização cultural e contemporaneidade. A maior parte do acervo pertencente à Câmara Municipal e do jornalista Silvio de Carvalho Filho.

Mais do que reunir aspectos simbólicos e marcantes da trajetória poaense, a exposição se apresenta como um convite à reflexão do público sobre a preservação da história e da memória da cidade. Um manifesto às autoridades e a sociedade para que todos possam se envolver em propostas que visem à preservação, seja ela do patrimônio cultural, histórico, arquitetônico e imaterial do município.

Para a abertura foram convidadas as principais autoridades políticas dos poderes Executivo e Legislativo e organizações da sociedade civil. Na primeira parte do evento haverá discursos e manifestos. Em seguida, o público vai conferir a exposição.

Atividades

A mostra funcionará aos sábados e domingos, ao público em geral e às quartas e sextas para grupos de escolas e instituições. A atividade integra ainda a Semana Nacional dos Museus, promovido pelo Ibram – Instituto Brasileiro dos Museus, do Ministério da Cidadania. Neste ano, a Semana acontecerá entre os dias 11 e 19 de maio. Já na sua 17ª edição, o tema será: “Museus como Núcleos Culturais – O Futuro das Tradições”. Neste período haverá rodas de conversa sobre o papel dos museus para a preservação histórica municipal e também um cine debate sobre as memórias poaenses. Todas as atividades são gratuitas. Nesta semana também haverá atividades da campanha mundial #MuseumWeek, que incentiva a visita aos museus em todo o mundo.