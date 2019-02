Feira ‘Arte na Rua’ abre agenda cultural de fevereiro

A Agenda Cultural da Prefeitura de Suzano para fevereiro tem início com a feira “Arte na Rua”, no próximo sábado (9), das 14 às 16 horas, no entorno do Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi. O evento dá oportunidade para que artistas plásticos de toda a região exponham os trabalhos para apreciação e aquisição. A atividade ocorrerá na rua Benjamin Constant, 682, na área central.

O mês ainda será marcado por mostra, sarau e atividades carnavalescas, que se estendem até março, além de um dia especial de lazer na Praça Cidade das Flores.

Durante todo o mês, a exposição “Vidro”, do artista plástico Erasmo Amorim, estará à disposição no Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi, com visitas abertas de segunda a sexta-feira, das 8 às 19 horas. Na ocasião, 70 obras selecionadas exploram as possibilidades de expressão do vidro como matéria-prima, sob curadoria de Vinícius Ripa.

Já no dia 16 (sábado), a principal atração será o lazer na Praça Cidade das Flores, ao lado do Paço Municipal, no centro, com jogos, brinquedos, música e área de alimentação, a partir das 9 horas. Nas tardes de 10 e 17 de fevereiro, ambos domingos, a diversão é garantida no Suzano Skate Park, no Parque Max Feffer, que vai receber DJs para animar a pista das 13 às 15 horas.

Também neste mês, podem ser feitas novas inscrições para o projeto Vivências Culturais, da Secretaria Municipal de Cultura. Ao todo 800 vagas estão disponíveis para oficinas de linguagens como dança, música, teatro e artes plásticas. As inscrições começam em 11 de fevereiro (segunda-feira), no Centro Cultural mais próximo, das 9 às 17 horas. O Sarau Vivências Culturais retorna no dia 23, às 19 horas, no Centro Cultural Moriconi, com apresentações sempre aos sábados.

A programação segue com o “Grito de Carnaval”, previsto para o dia 22 (sexta-feira), a partir das 10 horas, no Centro Cultural Colorado. O Complexo Educacional Mirambava também recebe o evento em 1º de março (sexta-feira), a partir das 18 horas, com possibilidade de doação de um quilo de alimento para o Fundo Social de Solidariedade. Os Centros Culturais Palmeiras e Boa Vista preparam matinês para as tardes de 2 e 9 de março (sábado), respectivamente. Ainda no dia 2 é esperado o encontro de marchinhas na Praça João Pessoa, a partir das 11 horas.

Cinema

Além da programação do Cineteatro Wilma Bentivegna, a Secretaria de Cultura realizará ciclos de cinema com o objetivo de promover o acesso às produções que estão fora do circuito comercial. A iniciativa é aberta aos produtores, diretores e cinéfilos que queiram propor ciclos, por meio de contato direto com a pasta municipal pelo telefone 4747-4180. Os eventos ocorrerão todas as terças e quintas-feiras, das 19 às 21 horas. As exibições de fevereiro foram propostas pelo jovem diretor Douglas Cordeiro.