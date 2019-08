Feira de artesanato, artes e flores da Expo Mogi 2019 reunirá mais de 300 artistas

Além da programação com grandes shows e da praça de alimentação comandada por 27 entidades sociais, a Expo Mogi 2019, que começa nesta quinta-feira (29), também terá como atração a “Mogi Feita à Mão – Feira de Artesanato, Artes e Flores”, que estará montada durante os quatro dias de festa no pavilhão interno do prédio do Pró-Hiper.

A feira, que já é tradicional na programação da Expo Mogi, vai reunir neste ano mais de 350 pessoas trabalhando com exposição e venda de itens diversos. Foram disponibilizados no total 170 espaços e a maioria deles será ocupada por mais de um artista.

A seleção dos participantes se deu por meio de chamamento público, realizado pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. Assim como em demais eventos organizados pela Secretaria de Cultura e Turismo, dois dos pré-requisitos eram estar cadastrado no Mapeamento e Cadastro de Artistas e Profissionais de Arte e Cultura e comprovar residência na cidade.

Haverá na feira quatro espaços de exposição com plantas e flores, ocupados por nove profissionais, um espaço destinado à literatura, 19 dedicados às artes plásticas, com a presença de 39 artistas, 18 espaços de alimentação típica embalada, com 57 pessoas e 123 espaços ocupados por tendas de artesanato, onde mais de 200 pessoas trabalharão.

O objetivo da feira é proporcionar mais um espaço onde artistas locais podem expor seus trabalhos e também estimular a geração de renda, com a comercialização dos itens. Trata-se, portanto, de mais um instrumento de fomento à produção cultural local.

A Expo Mogi 2019 será aberta nesta quinta-feira (28/08), a partir das 17 horas, no espaço do Pró-Hiper A festa se estende até o domingo, dia 1º de setembro, que é efetivamente o dia do aniversário de 459 anos de Mogi das Cruzes. A abertura para o público será também às 17 horas na sexta-feira e no sábado. Já no domingo, a partir das 11 horas a festa já estará aberta. A entrada para todas as atrações é gratuita.

O Pró-Hiper fica na avenida Prefeito Carlos Ferreira Lopes, 540, no Mogilar.