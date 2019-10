Feira de Artesanato no Baruel começa neste domingo

A região do bairro do Baruel, no distrito de Palmeiras, terá neste domingo (27), das 10 às 16 horas, a Feira Municipal de Artesanato promovida pelas Secretarias de Cultura e de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego e pelo Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe). As barracas estarão concentradas na Praça Maria Ernestina de Jesus Bianchi, no entorno da Igreja do Baruel. A ação ocorrerá sempre no último domingo de cada mês.

As feiras semanais vêm acontecendo desde o dia 13 de outubro no Parque Municipal Max Feffer. Vários produtos são oferecidos todo domingo no local. Já para a Igreja do Baruel, um grupo de artesãos vai participar com itens que tenham a identidade daquela região. São bordados, pinturas, costuras criativas na temática religiosa, artesanato de raízes, entre outros. Os visitantes ainda contarão com barracas de alimentação e apresentações artísticas.

O secretário de Cultura de Suzano, Geraldo Garippo, explicou que nas próximas edições poderão ser oferecidas oficinas gratuitas à população. “Queremos colocar cursos de crochê, bordado, pintura, entre outras”, comentou. Além disso, o chefe da pasta apontou que o bairro do Baruel tem uma vida orgânica e que para não interferir nisso, a feira ocorrerá após a missa da Comunidade Católica Nossa Senhora da Piedade, que é celebrada todos os domingos, às 10 horas.