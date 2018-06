'Feira de Livros' será realizada no dia 2 de julho no Largo do Rosário em Mogi

Como parte da programação do Festival de Inverno, que neste ano começa no sábado (30), o projeto cultural “Feira de Livros” será realizado no dia 2 de julho no Largo do Rosário em Mogi das Cruzes. A atividade apresentada pela quinta vez no município, tem como idealizador o educador e agente cultural suzanense Egidio Rocha e terá a exibição no local até o dia 2 de agosto, de segunda a sábado das 8 às 18 horas.

Além disso, o intuito da Feira é realizar por meio da venda de livros de baixo custo, também atrair um grande número de pessoas com interesse pela literatura e de conhecer as obras e os artistas presentes nos dias das exposições.

Nesta edição, haverá apresentações de escritores, poetas e músicos do Alto Tietê, como os escritores suzanenses Geraldo Brasileiro e Maria Lúcia, e de Mogi a escritora mirim, Renata Fernandes, além de ocorrer sorteio de livros e brindes para o público presente.

O projeto também incentiva o conceito de aproveitar e otimizar os espaços públicos, por meio de ocupações que agregam culturalmente. As mini-feiras de livros incluem obras de diversos temas e para diversas idades, o que contribui para a valorização do livro como meio difusor do saber e da cultura.

Nesta edição, haverá desde obras de história e geografia, até literatura infantil, romance, obras espíritas, de culinária, entre outros.

O projeto, intitulado Companhia Livros na Cidade, nasceu em 2014 e foi inspirado em um programa de incentivo à leitura e difusão do livro, da Fundação Biblioteca Nacional.

Tomando como base o fato de que uma das principais barreiras no que diz respeito ao desenvolvimento do hábito da leitura entre os brasileiros são os preços praticados por livrarias, a companhia promove uma série de eventos em cidades por todo o país, levando livros de qualidade a preços populares.

Serviço

O Largo do Rosário fica localizado na Rua Deodato Wertheimer, s/nº, Centro. Para informações sobre o projeto cultural, através do telefone (11) 4798-6900 ou pelo site: culturamogi@pmmc.com.br.