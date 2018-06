Ferraz abre inscrições para 500 vagas para cursos de dança

Ferraz de Vasconcelos está com inscrições abertas até o dia 11 de julho para aulas de dança. Serão 500 vagas em cursos como Baby Class, Ballet, Jazz, Street Dance, Dança de Salão, entre outros. Uma novidade oferecida serão os Ritmos Latinos, que abordará Tango, Mambo, Salsa, Forró, Xote, Xaxado e Merengue.

Para realizar o cadastro, é necessário comparecer ao Centro de Arte de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. É necessário estar com cópia do RG, comprovante de endereço, duas fotos 3x4, e no caso de menores de 18 anos de idade, apresentar cópia do RG do responsável. A previsão é que as aulas comecem no dia 16 de julho

Vale ressaltar que o cadastro continua sendo solidário, por isso é exigido também dois quilos de alimento não perecível (arroz, feijão ou óleo), que serão destinados ao Fundo Social de Solidariedade do município para serem encaminhados a famílias carentes.

De acordo com o diretor da Secretaria Municipal de Cultura, Élio Tonalezi, as abertura de inscrições já era pedida pela população, pois na cidade o interesse por cursos de dança é grande. “Temos sempre muita procura, e dessa vez não será diferente, visto a cobrança por parte dos munícipes por novas vagas. Atendendo, então, uma determinação do prefeito Zé Biruta (José Carlos Fernandes Chacon) abrimos estas 500 vagas que com certeza serão preenchidas com sucesso”, destacou Tonalezi.

O CAC está localizado na Avenida Brasil, 966, no Centro, e para mais informações, atende pelo 4679-5728.