Festa do Divino começa nesta quinta-feira com transmissão online

A Festa do Divino 2020 também teve de se adaptar a este momento de pandemia, que pede isolamento social, e começa nesta quinta-feira (21), com uma programação transmitida pela Internet, algo inédito em 407 anos de louvor ao Espírito Santo. A festividade não terá a presença dos devotos de forma presencial, mas todos já se programam para acompanhar a abertura da festa, as missas da novena, três alvoradas e a missa de Pentecostes pelas redes sociais da Festa do Divino e das paróquias onde serão celebradas as missas da novena preparatória para o Dia de Pentecostes (31/5).

A medida adotada pelos festeiros e capitães de mastro, Mauro de Assis Margarido e Cícera Alecxandra de Oliveira Margarido e Maurimar e Roberta Fadoni Batalha, respectivamente, tem como proposta evitar a aglomeração de fiéis. Portanto, em nenhum momento será permitida a presença dos devotos e a Guarda Municipal irá acompanhar os percursos que serão feitos de carro pela cidade.

“Pentecostes é uma data muito importante do calendário da Igreja, não podemos deixar de nos preparar para esta data. Pentecostes acontecerá com ou sem a tradicional quermesse da Festa do Divino Espírito Santo da nossa cidade, ela acontecerá no nosso coração. Pensando em todos os devotos, no momento tão difícil que estamos enfrentando e da necessidade de estarmos em oração pelo mundo inteiro, decidimos, da maneira que o momento nos permite, levar alguns momentos da festa para o nosso povo. Todas as nossas ações serão feitas com os cuidados que o momento pede, conforme orientação das autoridades sanitárias, no combate ao novo coronavírus (Covid-19)”, destaca a festeira Cícera Alecxandra.

A abertura da festa será restrita aos festeiros e capitães de mastro, que irão percorrer alguns bairros da Cidade, de carro, para a passagem das bandeiras de 2019.



Como os dois casais vão permanecer à frente da festividade no próximo ano, a Bandeira de 2020 não será apresentada. Bem diferente de anos anteriores quando os devotos se reuniam na casa dos festeiros para conferir de perto a apresentação das Bandeiras, ao som dos grupos de Congada, e depois se deslocavam para a Prefeitura de Mogi e de lá seguir em cortejo até a Praça Coronel Almeida, para a abertura do Império, outro momento muito aguardado, que ficará para o ano que vem.

Neste ano, como as missas da novena preparatória serão celebradas em paróquias diferentes, e não somente na Catedral de Sant´Ana, a Festa do Divino vai ganhar subimpérios também nas igrejas dos padres celebrantes.

As missas começam na sexta-feira (22/5), com Dom Pedro Luiz Stringhini, na Catedral de Sant´Ana, e prosseguem até o dia 30 de maio (confira quadro com a programação), sempre a partir das 19h30. O encerramento da festividade será no domingo, 31 de maio, às 17 horas, Dia de Pentecostes. As missas terão a transmissão online e poderão ser acompanhadas por meio das redes sociais da Festa do Divino (https://www.facebook.com/festadodivinodemogidascruzes) e das paróquias.

Outra adaptação é o Afogado da Caridade, criado para simbolizar o Afogado do Povo.



“Faremos a partilha de alimentos e de algumas marmitex de afogado, esse que é o prato típico da nossa grandiosa festa, para os irmãos em situação de rua que estão nas casas de acolhimento. Como todo mundo nós também tivemos de nos ‘reinventar’, palavra tão usada neste tempo de pandemia. Não foi fácil, estávamos com muita coisa pronta, quase tudo! Mas, desanimar não faz parte do nosso trabalho, porque somos mordomos do Espírito Santo, estamos a serviço Dele. Então, com criatividade e amparo de muitos, vamos fazer o que pudermos para trazer a nossa tão querida cidade o clima e a energia dessa linda festa que completa 407 anos”, diz a festeira.

Neste ano, a Alvorada não será uma novena, mas sim um tríduo. Serão realizadas três Alvoradas (sem a presença dos devotos), a partir das 5 horas, nos dias 23, 25 e 31 de maio. Haverá a transmissão online pelo Facebook da Festa do Divino (https://www.facebook.com/festadodivinodemogidascruzes) e da rede social da paróquia.