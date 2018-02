Festa do Divino é tema de evento no Museu de Arte Sacra em São Paulo

A Festa do Divino Espírito Santo de Mogi das Cruzes será tema pelo quarto ano consecutivo de evento no Museu de Arte Sacra de São Paulo (MAS-SP), unidade da Secretaria da Cultura do Estado. A visitação acontece hoje a partir das 8h30 com entrada é gratuita.

O público terá uma pequena mostra desta que é uma das festividades mais tradicionais da cidade e uma das mais antigas do Brasil, com mais de 400 anos de realização. Neste ano, a Festa do Divino ocorrerá nos dias 10 à 20 de maio, sob a temática "Divino Espírito Santo, iluminai a juventude e concedei-nos vossa paz".

Os festeiros deste ano, responsáveis por grande parte das atividades são Wilamis Roberto Chaudar Santana e Sandra Alves de Siqueira Chaudar Santana e os capitães de mastro são Mauro de Assis Margarido e Cícera Alecxandra de Oliveira Margarido.

No Museu de Arte Sacra, a atração ocorrerá na parte da manhã, a partir das 10 horas, quando os visitantes serão recepcionados com um saboroso café caipira, acompanhado do tortinho (bolinho caipira de carne em formato de meia lua feito à base de farinha de milho branca e farinha de mandioca).

Já na sequência, haverá a encenação da chegada dos festeiros e capitães de mastro a um subimpério. O evento contará, ainda, com a participação das rezadeiras, que farão a reza de um trecho da Coroa do Divino e de um padre.

O público presenciará também, o levantamento do mastro e assistirá à apresentação da Congada de São Benedito do Conjunto Santo Ângelo e a Folia do Divino Orquestra de Viola de Mogi.

Na oportunidade, serão expostas peças do Museu do Divino Espírito Santo de Mogi das Cruzes "Professora Amália Thereza Manna de Deus" e das Bandeiras dos Festeiros.

Museu

O Museu de Arte Sacra de São Paulo é fruto de um convênio celebrado entre o Governo do Estado e a Mitra Arquidiocesana de São Paulo, em 28 de outubro de 1969, e sua instalação data de 28 de junho de 1970.

A partir desta data, o museu passou a ocupar a ala esquerda térrea do Mosteiro de Nossa Senhora da Imaculada Conceição da Luz e a antiga Casa do Capelão, antes administração, e onde, desde 1999, está exposto o acervo de presépios do museu.