Festa do Divino Espírito Santo de Mogi das Cruzes promove mais uma Coroa do Divino neste sábado

Mais uma edição da novena da Coroa da Festa do Divino Espírito Santo de Mogi das Cruzes será realizada neste sábado (10), às 15 horas na Associação Pró-Festa do Divino, no bairro do Mogilar. O celebrante é o padre Diogo Shishito. Ao todo, são promovidas nove Coroas do Divino como forma de preparação para a festividade religiosa e folclórica mais tradicional da Cidade. Após a Coroa é realizado o chá bingo. Elas ocorrem mensalmente e a última já está marcada para o dia 14 de abril.

A Festa do Divino ocorrerá de 10 a 20 de maio com o tema “Divino Espírito Santo, iluminai a juventude e concedei-nos vossa paz”. Os festeiros são Wilamis Roberto Chaudar Santana e Sandra Alves de Siqueira Chaudar Santana e os capitães de mastro são Mauro de Assis Margarido e Cícera Alecxandra de Oliveira Margarido.

“Este é um momento de muita alegria, fé e devoção. E é uma pena que já estejamos chegando ao final das coroas, momento de agradecer por tantas graças recebidas. Passou muito rápido. Mas está sendo muito gratificante termos tantos devotos, voluntários e o clero trabalhando e se doando em prol da Festa do Divino. Já esperávamos que fosse ser assim, tão emocionante”, afirma o casal de festeiros Wilamis e Sandra.

Para eles, as coroas deixam um grande aprendizado de vida e união. “Passamos por momentos de oração e espiritualidade muito fortes e muitas bênçãos recebidas, pois a cada coroa os devotos nos transmitem paz e força para continuarmos nosso trabalho no intuito de realizar uma linda festa”, dizem os festeiros.

A presença marcante dos devotos também foi algo que superou as expectativas deles. A Coroa do Divino chega a reunir, por mês, cerca de 200 devotos. “É até difícil explicar a emoção que estamos passando com tanto carinho e apoio recebido de cada um dos devotos que foi até a Associação participar conosco deste momento. Já estamos ficando com saudade. Mas se as Coroas estão deixando marcas positivas em nós, imagine como será no período da festa?”, finalizam, questionando, Wilamis e Sandra.

Agenda

A partir deste mês, os subimpérios do Divino Espírito Santo começam a ser instalados nas escolas, instituições, órgãos públicos e estabelecimentos comerciais. E no dia 20 de abril é a vez do tradicional jantar “Frango à Basilicata”, preparado especialmente pelo chef Valdir Stilhano, do restaurante Mirante do Paraíba, em Guararema. Neste ano o evento será promovido no Salão Social do Clube Náutico Mogiano.

Mais informações sobre a Festa do Divino podem ser obtidas pelo telefone (11) 4790-6835, na Associação Pró-Divino, localizada na Avenida Francisco Rodrigues Filho, 1.232, no bairro do Mogilar.