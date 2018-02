Festa do Divino Espírito Santo de Mogi é tema de evento no Museu de Arte Sacra de São Paulo

A Festa do Divino Espírito Santo de Mogi das Cruzes será tema pelo quarto ano consecutivo de evento no Museu de Arte Sacra de São Paulo (MAS-SP), unidade da Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo. A visitação poderá ser feita a partir das 8h30. O público terá uma pequena mostra desta que é uma das festividades mais tradicionais de Mogi das Cruzes e uma das mais antigas do Brasil, com mais de 400 anos de realização. Neste ano, a Festa do Divino ocorrerá de 10 a 20 de maio, sob a temática “Divino Espírito Santo, iluminai a juventude e concedei-nos vossa paz”. Os festeiros são Wilamis Roberto Chaudar Santana e Sandra Alves de Siqueira Chaudar Santana e os capitães de mastro são Mauro de Assis Margarido e Cícera Alecxandra de Oliveira Margarido.

No Museu de Arte Sacra, a atração ocorrerá na parte da manhã, já a partir das 10 horas, quando os visitantes serão recepcionados com um saboroso café caipira, acompanhado do tortinho (bolinho caipira de carne em formato de meia lua feito à base de farinha de milho branca e farinha de mandioca). Já na sequência, haverá a encenação da chegada dos festeiros e capitães de mastro a um subimpério. O evento contará, ainda, com a participação das rezadeiras, que farão a reza de um trecho da Coroa do Divino, e de um padre. O público presenciará, também, o levantamento do mastro e assistirá à apresentação da Congada de São Benedito do Conjunto Santo Ângelo e a Folia do Divino Orquestra de Viola de Mogi das Cruzes.

Na oportunidade, serão expostas peças do Museu do Divino Espírito Santo de Mogi das Cruzes “Professora Amália Thereza Manna de Deus” e das Bandeiras dos Festeiros.

Museu de Arte Sacra

O Museu de Arte Sacra de São Paulo é fruto de um convênio celebrado entre o Governo do Estado e a Mitra Arquidiocesana de São Paulo, em 28 de outubro de 1969, e sua instalação data de 28 de junho de 1970. A partir desta data, o Museu de Arte Sacra de São Paulo passou a ocupar a ala esquerda térrea do Mosteiro de Nossa Senhora da Imaculada Conceição da Luz e a antiga Casa do Capelão, antes administração, e onde, desde 1999, está exposto o acervo de presépios do museu.