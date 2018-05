Festa do Divino terá Entrada dos Palmitos na manhã deste sábado

A Festa do Divino Espírito Santo de Mogi das Cruzes terá o ponto alto de sua programação folclórica neste sábado (19), a partir das 8h30, com a Entrada do Palmitos. O cortejo percorre algumas das principais ruas da região central da cidade e lembra a tradição da chegada dos moradores da zona rural para participar das comemorações em homenagem ao Divino e agradecer pela colheita e pela fartura.

A concentração dos participantes acontecerá a partir das 7h30, na rua Doutor Ricardo Vilela, em frente à Capela Santa Cruz. A saída está prevista para as 8h30. As interdições totais das vias do Centro acontecerão a partir das 8 horas. Após descer a rua Doutor Ricardo Vilela e percorrer a rua Doutor Deodato Wertheimer, os participantes entrarão pela rua Doutor Paulo Frontin até chegar à Catedral de Santana.

Na manhã desta quarta-feira (16), uma reunião na Secretaria Municipal de Transportes definiu os últimos detalhes do trabalho voltado ao trânsito. Ao todo, 50 profissionais entre agentes municipais de trânsito, guardas municipais e policiais militares atuarão no controle do trânsito, com atenção especial nos cruzamentos e pontos de bloqueio. A principal orientação aos motoristas é evitar a região central, utilizando a via Perimetral para cruzar a cidade.

Excepcionalmente durante o período da Entrada dos Palmitos, o trânsito de veículos pela passagem de nível da rua Doutor Deodato Wertheimer será liberado. Ele irá receber o fluxo proveniente da rua Navajas, que, também durante o evento, terá circulação sentido bairro-centro em toda sua extensão. A proibição de trânsito na passagem de nível e a circulação da via voltarão ao normal após o término do cortejo.

Terminado evento, os carros de boi se dispersarão pela Coronel Souza Franco, Doutor, Correa, rua Navajas, passagem subterrânea Oswaldo Crespo de Abreu, avenida Carlos Ferreira Lopes e, finalmente, avenida Professor Ismael Alves dos Santos. Todas essas vias, logo, também ficarão provisoriamente interditadas. Já as charretes e cavaleiros farão a dispersão pelas ruas Padre João e Navajas.

Pentecostes

Já no domingo (20), a partir das 16 horas, acontecerá a procissão de Pentecostes. O cortejo sairá da Catedral de Santana e percorrerá as ruas José Bonifácio, Doutor Correa, Ricardo Vilela, Doutor Deodato Wertheimer e Doutor Paulo Frontin, até voltar à catedral.

As interdições nas vias que formam o quadrilátero começarão a partir das 15 horas. Da mesma forma que durante a Entrada dos Palmitos, a Secretaria de Transportes orienta os motoristas a evitar a região central e utilizar a via Perimetral como alternativa, caso seja necessário cruzar a cidade. Ao todo, 39 profissionais atuarão no controle do trânsito.

Festa do Divino

A Festa do Divino de Mogi é uma das maiores e mais antigas do Brasil, com mais de 400 anos de existência. Neste ano, o tema é “Divino Espírito Santo, iluminai a juventude e concedei-nos Vossa Paz”

A programação segue diariamente, com as alvoradas a partir das 5 horas, a quermesse, a partir das 18h30, e as missas na Catedral de Santana, às 19h30.