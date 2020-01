Festeiros da Festa do Divino 2020 intensificam trabalhos

Uma série de pré-eventos Pró-Festa do Divino 2020 será realizada até o dia do início da festividade religiosa e folclórica, que neste ano ocorrerá de 21 de maio a 31 de maio, com o tema "Divino Espírito Santo, fortalecei-nos na caridade e conduzi-nos à santidade". À frente dela estão os festeiros Mauro de Assis Margarido (Maurinho) e Cícera Alecxandra de Oliveira (Alê) e os capitães de mastro Maurimar Batalha e Roberta Fadoni Batalha.

Neste sábado (11), a partir das 15 horas, ocorre o 6º Chá Beneficente, com Coroa do Divino e chá bingo, na Associação Pró-Divino. O padre Diogo Shishito irá conduzir a reza, com o grupo de rezadeiras. Este será, oficialmente, o primeiro evento do ano, em preparação à Festa do Divino. O convite, vendido ao preço de R$ 7,00, pode ser adquirido no dia. Ele dá direito a duas rodadas especiais do bingo e aos quitutes oferecidos, acompanhados de chá. Há rodadas extras, com cartelas à venda separadamente.

E nesta Coroa será feito o lançamento das vendas das passagens para a "2ª Romaria da Festa do Divino na Casa da Mãe Aparecida - Pede à Mãe que o Filho atende", conforme explica a festeira Cícera Alecxandra de Oliveira (Alê): "A exemplo do ano passado, vamos ter a Romaria a Aparecida, reunindo todos os devotos do Divino Espírito Santo. Será no dia 21 de março, com valor da passagem a R$ 40,00. Escolhemos este tema 'Pede à Mãe que o Filho atende' porque vamos juntos pedir ao Espírito Santo todos os seus Dons!".

Antes da viagem, no entanto, ainda neste mês de janeiro, haverá o Retiro das Rezadeiras e Rezadores, no dia 25, e a Missa de Envio das Rezadeiras e Rezadores, no dia 26, às 19h30, na Catedral de Sant'Ana, com celebração do bispo Dom Pedro Stringhini. São dois importantes momentos que simbolizam o começo da caminhada de fé dessas pessoas e seus auxiliares às residências dos devotos do Divino. "Em razão disto, não teremos, em janeiro, a Santa Missa, que é celebrada sempre na última segunda-feira de cada mês", explica a festeira Alê, que, ao lado do marido, o festeiro Maurinho, e dos capitães de mastro, acerta os preparativos para mais uma edição dessa tradicional festividade do Estado de São Paulo.

"Nossas expectativas para este início de ano é de muito trabalho! Muitas bênçãos, chuva de bênçãos. Estamos nos empenhando para proporcionar a todos uma linda festa, com muita espiritualidade, muito carinho e amor! O amor caridoso ao qual nos referimos no nosso tema! Esperamos que todos tenham passado esse período festivo, de Natal e Réveillon, com saúde e paz, e que estejam revigorados para iniciar um novo ano, com muita disposição e vontade de fazer desta terra um mundo melhor para todos", frisa a festeira.

De acordo com ela, este começo de ano, e a pouco mais de quatro meses para a realização da Festa do Divino, é o momento em que todas as ações Pró-Festa se intensificam. "Agora iniciamos a fase onde pensamos em tudo ao mesmo tempo (risos), como a Romaria a Aparecida, as Coroas com os bingos, o retiro, os jantares, as visitas e celebrações. É uma etapa de grande concentração. Mas dará tudo certo, com as bênçãos de Deus e os dons derramados sobre nós. Agradecemos a Deus e aos amigos que temos para nos ajudar. E temos grandes parcerias e parceiros, como o restaurante Berro D'água, por exemplo, que vai reverter metade das vendas do jantar do dia 17 de fevereiro para a Festa do Divino", comenta Alê.

Já em abril, no dia 24, será realizado o tradicional jantar "Frango à Basilicata", assinado pelo chef Valdir Stilhano. O local e a atração musical ainda estão em fase de acertos.

"Ação entre Amigos"

Além disso, continuam as vendas para a "Ação entre Amigos", que visa a arrecadação de fundos para organizações beneficentes, sejam elas participantes da Quermesse ou não. O valor da ação é R$ 10,00 e os prêmios são: um carro zero quilômetro (Fiat Mobi), uma moto, uma televisão, um notebook e um celular. O sorteio será feito no palco da Quermesse, no último dia da festividade.

Mais informações sobre a Festa do Divino 2020 podem ser obtidas pelo telefone (11): 4790-6835.