Festival Agrada Gregos terá ações de inclusão em sua 5ª Edição

A assessoria de imprensa oficial do maior bloco LGBTQIA+ confirmou a participação do intérprete, Renato Fernandes, visando proporcionar uma experiência mais inclusiva. Além disso, foi anunciado o ingresso cortesia para o primeiro dia do evento (25 de janeiro). Basta apresentar uma comprovação na entrada do evento. Entrada válida até 18h.

O público-alvo desta ação inclusiva terá a oportunidade de desfrutar de grandes espetáculos como os shows de: Pocah, Thiago Pantaleão e Urias.

"Quando eventos grandes como o Festival Agrada Gregos, dão atenção para a Acessibilidade e Inclusão, automaticamente, várias pessoas são beneficiadas e o público surdo, tem mais espaço e locais de lazer acessíveis para eles.” finaliza o intérprete de libras Renato Fernandes

Sobre o Festival:

A 5ª edição do Festival Agrada Gregos promete ser ainda mais grandiosa, com 3 dias de evento, mais de 40 atrações distribuídas em 2 palcos distintos. Mantendo a tradição, o festival acontecerá durante o aniversário de São Paulo.

Detalhes do Festival:

Data: 25, 27 e 28 de janeiro

Local: Sonora Garden

Horário: Das 15h às 00h

Serviços:

Festival Pré-Carnaval Agrada Gregos SP

Ingressos disponíveis em: [Link para a compra de ingressos] (https://shotgun.live/pt-br/venues/agradaproducoes)