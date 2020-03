Festival da Canção 2020 terá na disputa 17 composições de todo o território nacional

A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo acaba de divulgar a lista das composições selecionadas para o Festival da Canção 2020. Estão na disputa pelo prêmio 17 canções, de todo o território nacional. O festival chega neste ano à sua 10ª edição e teve um total de 980 canções inscritas, de 172 cidades e 23 estados brasileiros. De Mogi das Cruzes, foram 63 canções inscritas.

Veja a relação de canções selecionadas

Foram selecionadas de todo o território brasileiro as canções “Alvoroço”, de Alexandre de Pieri (São Paulo/ SP), “Borboletar”, de Vinícius Paes e André Fernandes (Alumínio/ SP), “Calango na Cidade”, de Valmir Ribeiro de Carvalho (Contagem/ MG), “Choveu”, de Ravi de Souza Landim (São Paulo/ SP), “Daqui, o Céu”, de Evandro Navarro (Muzambinho/ MG), “Dharma”, de Felipe José Trombini Lucena (São Paulo/ SP), “Do Caos à Lama”, de Joice Kellen Cesario (São Lourenço/ MG), “Manifesto H2O”, de Walter Dias (Belo Horizonte/ MG) e “Na Caatinga Sertaneza”, de Sérgio Ramos dos Santos (Ilhéus/ BA).

Outras canções selecionadas de todo o país foram "O ovo da Serpente", de Fernando Cavalhieri (Santo André/ SP), "Redemoinhos", de José Roberto Corrêa Ribeiro (Belo Horizonte/ MG), "Retumbante", de Edgleryton Vasconcelos dos Santos (Fortaleza/ CE), "Tá...", de Thiago Barbosa Augusto (São Paulo/ SP) e "Terra Mãe", de Carla Caroline Casarim (São Paulo/ SP).

Já de Mogi das Cruzes, foram três canções selecionadas: “Amanheceu”, de Gabriel Oliveira Portel, “Dois Sóis”, de Paulo Henrique da Silva Costa e “Padedê”, de Gui Cardoso e Guilherme Bandeira.

O Festival da Canção 2020 será realizado nos dias 27 e 28 de março, no Theatro Vasques. Na sexta-feira (27/03), a atração de abertura ficará por conta do show com Mônica Salmaso e o Quarteto Maogani, a partir das 20h30. Já no sábado (28/03), acontecerá a final do festival, com as apresentações das canções selecionadas, análise das mesmas por parte dos jurados e o anúncio das vencedoras.

As 17 canções selecionadas para a fase final terão direito a premiação de R$ 2.000,00 cada, mais troféus para o 1º e 2º colocado de melhor canção, Prêmio Prata da Casa, melhor intérprete e melhor arranjo.

No dia da final, as canções finalistas serão gravadas e prensadas em um CD sem fins lucrativos, que posteriormente será enviado aos vencedores, sendo 10 unidades para cada compositor.

Esta seria a sétima edição do festival, porém pesquisas indicaram que Mogi das Cruzes sediou três festivais de música brasileira nos anos de 1967, 1982 e 2008. Assim, a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo decidiu incorporá-los à contagem do número de festivais de música da cidade, tornando esta a décima edição.

O 10º Festival da Canção de Mogi das Cruzes tem por objetivo incentivar a música popular brasileira, aprimorar e desenvolver a cultura musical, revelar talentos e valorizar os artistas, os compositores e intérpretes da música, além de promover o intercâmbio artístico-cultural e revelar novos talentos. Mais informações podem ser obtidas pelo site da Secretaria de Cultura e Turismo, pelo e-mail culturamogi@pmmc.com.br ou pelo telefone 4798-6913.