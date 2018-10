Festival da Roça começa nesta sexta-feira na Praça João Pessoa

O primeiro Festival da Roça começa nesta sexta-feira (5), na Praça João Pessoa, em Suzano. O evento que será realizado em prol as obras da Igreja São Sebastião, que tem como pároco o Padre Claudio Taciano, segue até o dia 14. A entrada é gratuita para o público.

Programação

O Festival da Roça, também será realizado durante a novena de Nossa Senhora Aparecida, comemorada em 12 de outubro.

Além disso, a realização do evento contará com aproximadamente 25 barracas típicas como pastel, salgados, milho, pão com linguiça, pão com churrasco, pão com frango, espetinhos, chopp artesanal, crepes, pizza, pipoca, frutas com chocolate, comida portuguesa, além de barracas de brincadeiras como peixinho, brinquedos e música ao vivo.

Alguns recursos como carro de som, outdoor, faixas e outras doações, estão sendo solicitados pela paróquia para agradar a população suzanense.

Os interessados em ajudar, podem entrar em contato através do telefone da paróquia São Sebastião 4748-1534.