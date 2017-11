Festival de Culturas Negras começa nesta quarta em Mogi

Nesta quarta-feira (15) terá início mais uma edição do Festival de Culturas Negras. O evento, que chega neste ano à sua quinta edição consecutiva, tem por objetivo homenagear e disseminar as influências da cultura negra nos costumes, tradições e manifestações artístico-culturais do município, fazendo reverência também ao Dia da Consciência Negra, que no Brasil é comemorado na segunda-feira.

A abertura, nesta quarta-feira (15), será com uma homenagem ao Dia Nacional da Umbanda, organizada pelo grupo Axé Mogi. Para celebrar a data eles farão uma caminhada, também com o intuito de disseminar o combate à intolerância religiosa. A concentração será partir das 8 horas, no Largo do Rosário e a saída está agendada para as 10 horas. O cortejo vai seguir até a Praça Coronel Almeida, onde acontecerá o encerramento e a dispersão.

Já na quinta-feira (16), há três eventos na programação. A partir das 9 horas, a Cia. CEU das Artes vai apresentar, no Centro Cultural de Mogi das Cruzes, o espetáculo teatral “Bala de Viu”. A produção tem texto e direção de Rafaela Federici e classificação indicativa de 12 anos.

Mais à noite, a partir das 19 horas, será possível conferir mais um encontro do projeto “Musicalidade e Capoeira”, na sede da Banda Santa Cecília. E, a partir das 20h, a companhia teatral Protuberância, da Escola Técnica Estadual Presidente Vargas, vai apresentar, no Theatro Vasques, o espetáculo teatral “O Preto Que Virou Ouro”. Na sexta-feira, a partir das 20 horas, o capoeirista Alexandre Pereira, mais conhecido como Formigão, vai promover um bate-papo no Centro Cultural de Mogi das Cruzes, sobre o contexto histórico da capoeira e atualidades.

No sábado, novamente Formigão fará a exibição de um documentário sobre capoeira, das 15 às 19 horas, no Centro Cultural. Intitulado “O Zelador”.

A programação será retomada na próxima semana, com a entrega da medalha Zumbi dos Palmares na Câmara Municipal na segunda-feira, que é efetivamente Dia da Consciência Negra, a partir das 20 horas.