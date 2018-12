Festival de dança e teatro homenageiam o sertão nordestino neste sábado em Mogi

Protagonizado pelos alunos de Dança e da Academia, o 16º Festival de Dança do Sesi Mogi das Cruzes acontece no próximo sábado, 8 de dezembro, às 19h. O tema deste ano é o sertão nordestino e, por isso, o espetáculo Muito Mais Vida Severina, da Cia Quase Cinema, é apresentado antes, às 18h. O intuito é mostrar os contrastes dessa região que abriga mais de 30 milhões de brasileiros. Os ingressos serão entregues em troca de 1 litro de leite nos dias 6 e 7 de dezembro, na portaria da unidade.

Em comemoração ao encerramento do programa de Dança do SESI-SP de 2018, o Festival mostrará as belezas, as dificuldades, o passado e o futuro do sertão brasileiro. Coreografias, peças de jazz e dança livre executadas pelos alunos expressam a essência do interior nordestino. O projeto instiga uma reflexão sobre a desigualdade social e a urgência de proteger o meio ambiente.

Além da dança, o teatro também coloca em pauta a complexidade do sertão brasileiro. Inspirada no clássico literário de João Cabral de Melo Neto, a peça da Cia Quase Cinema, Muito Mais Vida Severina, remete à saga dos homens do campo que lutam pela sobrevivência por meio de seu trabalho. Com simbologias interativas e técnicas de cinema e dança, a narrativa versa sobre quem parte em busca de uma vida melhor na cidade e se transforma ao habitar o espaço urbano. A peça utiliza o teatro de sombras para remeter ao primitivo, às memórias da infância e ao bucolismo rural.

Por meio de diferentes vertentes da arte, o SESI Mogi das Cruzes homenageia o lar de milhões de brasileiros: pessoas fortes, batalhadoras, felizes. Em diversos contextos e momentos históricos, o evento compartilha com o público um pedaço da história desta terra que inspirou o olhar atento e o talento de grandes figuras brasileiras, como José de Alencar, Euclides da Cunha, Rachel de Queiroz, Jorge Amado, Graciliano Ramos, Ariano Suassuna, O Patativa do Assaré e João Cabral de Melo Neto.

Ficha técnica

Muito Mais Vida Severina.

Direção e roteiro: Ronaldo Robles e Silvia Godoy | Elenco: Rafael de Paula | Maike Vinicius | Ronaldo Robles |Silvia Godoy | Cenário: Ronaldo Robles | Figurino e desenho de luz: Vera Luz e Silvia Godoy | Trilha sonora: Rafael de Paula | Produção: Cia Quase Cinema.