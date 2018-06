Festival de Inverno de 2018 será aberto oficialmente no sábado

A abertura do Festival de Inverno Serra do Itapety 2018 acontece neste sábado (30), a partir das 20 horas. O concerto inaugural será comandado pela Orquestra Sinfônica Jovem de Mogi das Cruzes. Interessados ainda podem conseguir ingressos, a partir da doação de um litro de leite, diretamente no Centro Cultural de Mogi.

O leite a ser doado deve ter validade mínima de dois meses e será encaminhado ao Fundo Social de Solidariedade, que se encarregará da distribuição entre entidades sociais e com unidades da cidade. Cada litro doado dará direito a um ingresso.

Esta será a décima edição consecutiva do Festival de Inverno de Mogi. Para celebrar a marca, a orquestra da cidade prepara uma apresentação especial, que contará com a participação do maestro regente convidado Marcos Martins Araújo e da pianista solista também convidada, Shelly Moorman-Stahlman.

O repertório é composto por grandes nomes da música clássica, como Dmitri Shostakovich, Sergei Rachmaninoff e Piotr Ilitch Tchaikovsky.

O regente convidado Martins Araújo, já regeu concertos à frente de diversas orquestras no Brasil, na Europa e em dezesseis países, como Finlândia, Alemanha, Rússia, Inglaterra, Argentina, Coréia do Sul, Malásia e Estados Unidos. Também regeu grupos sinfônicos importantes, como Russian National Orchestra, Chuncheon Philharmonic Orchestra, esta última dividindo o palco com o sul coreano Jerry Chae, solista de clarinete.

Em 2018, realizará estreia de obras coral do compositor sul coreano Hyun Kook em concerto dedicado a obras contemporâneas acappella, no Brasil, além de cumprir temporada fixa junto aos grupos em que exerce a função de diretor artístico, como a OCB Filarmônica, a Krieger Orquestra de Cordas e a OCB Acadêmica.

Endereços

O Centro Cultural de Mogi, onde as trocas de ingressos serão feitas, fica na Praça Monsenhor Roque Pinto de Barros, 360, na área central. Já o Cemforpe, onde o espetáculo será apresentado, fica na Rua Antenor Leite da Cunha, 55, na Vila Nova Mogilar.

Festival de Inverno

O Festival de Inverno Serra do Itapety vai acontecer entre 30 de junho e 29 de julho. Ao longo de 30 dias de programação, o público poderá prestigiar gratuitamente mais de 35 atrações, dos segmentos de música, artes cênicas, literatura e contação de histórias, com diversas apresentações voltadas ao público infantil.

As atrações acontecerão em 11 palcos, sendo seis espaços culturais da área central e cinco apresentações descentralizadas. Os palcos serão: Cemforpe, Theatro Vasques, Largo do Rosário, Centro Cultural, Casarão do Carmo, Estúdio Municipal de Áudio e Música (EMAM), Praça José Ferreira de Nóbrega (Jundiapeba), Praça Francisco Urbano (Braz Cubas), Praça jesuíno Franco (Sabaúna), Praça Cipriano Branco da Silva (Taiaçupeba) e Parque da Cidade.

Além da Orquestra Sinfônica da cidade, outros grupos tradicionais da cidade constam na programação, como o Coral 1º de Setembro e os Canarinhos do Itapety. Também estão na agenda projetos que foram contemplados com recursos pelo Programa Municipal de Fomento à Arte e Cultura (Profac), como as peças “O Circo de Brinquedo do Palhaço Melancólico” e “Medeia(I) Material”, quatro atrações do Programa de Ação Cultural (ProAC) e muitas outras intervenções artísticas e culturais. A programação completa do Festival de Inverno Serra do Itapety será divulgada nos próximos dias.