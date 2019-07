Festival de Inverno Serra do Itapety 2019 começa nesta sexta-feira

A 11ª edição do Festival de Interno Serra do Itapety começa nesta sexta-feira, 5. O evento vai se estender até o dia 29 de julho, com mais de 40 atrações de diversos segmentos e linguagens culturais, como música, teatro, dança, literatura, cinema, circo, além de workshop e cultura popular. Toda a programação é gratuita.

Veja a programação completa do Festival de Inverno Serra do Itapety 2019

As atrações serão apresentadas em dez palcos no total, sendo sete espaços fechados e três praças públicas. Os palcos fechados serão Theatro Vasques, Biblioteca Municipal Benedicto Sérvulo de Sant´Anna, Casarão do Carmo, prédio da banda Santa Cecília, Centro Cultural, Casarão do Chá e CEU das Artes. Já as praças que servirão como palcos para o festival são: Praça Coronel Almeida, Praça Monsenhor Roque Pinto de Barros e a praça Cipriano Branco da Silva, em Taiaçupeba.

A abertura acontece com apresentação da Orquestra Sinfônica Jovem de Mogi das Cruzes, com a violinista convidada Betina Stegmann. O espetáculo começa às 20 horas no Theatro Vasques e os interessados já podem fazer a troca de ingressos no Centro Cultural, por pacotes de fralda geriátrica. Cada pacote, que deve ser no tamanho G e ter no mínimo oito unidades, valerá dois ingressos. As trocas devem ser feitas pessoalmente no Centro Cultural de Mogi das Cruzes, que fica na Praça Monsenhor Roque Pinto de Barros, 360, no Centro.

Um dos destaques do festival é o lançamento de CDs gravados no Estúdio Municipal de Áudio e Música (EMAM). Serão, ao todo, cinco obras lançadas ao longo do mês: "Poesia Dura, Língua Ferina, Coração Justo", de Deo Miranda, “Varal de Canções”, do grupo Charanga, “Supernova”, de Ana Beatriz Torralvo, “Sempre Enfrente”, da banda Avulsos S/A e “Púrpura”, de Valéria Custódio.

O festival também terá programação infantil, com sessões de cinema destinadas a esse público. A ação tem parceria com a Programadora Brasil e vai acontecer nos dias 16 e 23 de julho, no Centro Cultural, em dois horários: às 10h e às 15h.

Atrações apoiadas via Programa de Ação Cultural (ProAC) também estão na programação. Uma delas é o show musical com Luzia Dvorek, que será no dia 13 de julho, a partir das 20 horas no Theatro Vasques. Outra é a peça teatral “Minhas Queridas”, baseada em livro homônimo de Clarice Lispector e contemplada pelo ProAC edital de montagens inéditas 2018, da Secretaria de Estado da Cultura.

O programa Circuito Cultural Paulista é outro que se fará presente na festival, com a apresentação do espetáculo circense “Le Petit Potpourri”, que mistura malabares, acrobacia, equilíbrio e humor. Dirigida por Gonzalo Caraballo, a produção será apresentada ao ar livre, na Praça Monsenhor Roque Pinto de Barros, no dia 19 de julho, às 15 horas.

O Festival de Inverno Serra do Itapety 2019 também terá um espetáculo em que dois tradicionais coros da cidade se reunião em palco. É o concerto “Encontro de Gerações”, com os corais Canarinhos do Itapety e 1º de Setembro, com apresentação marcada para este domingo (7), às 19 horas, no Theatro Vasques.

Além disso, o público poderá conferir atrações de cultura popular, com encontros do programa Musicalidade e Capoeira – Vozes do Berimbau, encontros literários, do grupo Entremeio Literário e algumas ações pontuais de outros segmentos, encontros musicais do programa Roda de Choro do Seu Julinho, além de outras apresentações e ações pontuais, como a etapa regional do torneio Free Step e apresentação do espetáculo teatral “Frida”, da Escola de Artes AJPS.

Mais informações pelo telefone 4798-6900.