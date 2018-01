Festival de Verão 2018 começa na próxima sexta-feira com diversas atrações

A partir da próxima sexta-feira (26), Mogi das Cruzes recebe a quinta edição do Festival do Verão. O evento, que visa proporcionar arte e entretenimento a todos os mogianos no período de férias escolares, será realizado a custo zero para a Prefeitura, por meio da utilização de espaços culturais já consolidados e com a participação em quase 100% de artistas locais.

Os três locais que serão utilizados para as atrações do Festival de Verão são o Centro Cultural, o Theatro Vasques e o Parque Centenário. Até o dia 10 de fevereiro, esses territórios serão palco para nove apresentações e eventos dos segmentos de artes plásticas, cinema, música e dança.

No primeiro dia do Festival – 26 de janeiro – já há duas atrações na agenda. Uma delas é a exposição “Eclético 2”, assinada por Jorge Solyano, que vai ocupar a Galeria de Artes Wanda Coelho Barbieri, no piso térreo do Centro Cultural, até o dia 13 de fevereiro. A exposição terá visitação de segunda a sábado, das 8h às 18h, conforme os horários de funcionamento do Centro Cultural.

A segunda atração do primeiro dia do Festival de Verão é a exibição do filme “A Lenda de Fênix”, que será às 19h30, no Theatro Vasques. Escrito e dirigido por Nando Rodrigues, a produção é um fan film baseado no anime Cavaleiros do Zodíaco e tem como foco o personagem Ikki de Fênix. É mais uma produção do grupo mogiano Friends Group Entertainment, que vem fazendo muito sucesso na internet, em especial pelo canal que possuem no Youtube.

No dia 28 de janeiro, domingo, a partir das 20 horas, no Theatro Vasques, acontecerá a única atração de fora do Festival de Verão. Será o show com o compositor Zéli Silva, que apresenta turnê do show Agora é Sempre.

Fruto do último CD do artista, lançado em junho de 2016, o trabalho foi reconhecido pela crítica musical como um dos 40 melhores do ano de e reúne 12 canções e mais duas faixas instrumentais. A produção musical traz parcerias com renomados letristas, instrumentistas e intérpretes e o show contará com a participação especial das convidadas Ana Luiza & Vanessa Moreno. O projeto tem apoio do Governo do Estado de São Paulo, Secretaria da Cultura e o ProAC – Programa de Ação Cultural.

A partir do dia 1º de fevereiro, a programação do Festival de Verão se volta totalmente aos artistas locais, com destaque para o grupo B2D Production, que vai promover oficinas de danças urbanas em duas ocasiões (dia 1 e 8 de fevereiro) e também o evento Free Step On, a ser realizado no dia 9 de fevereiro, no Centro Cultural.

Também há na programação eventos de organização própria da Secretaria de Cultura, como o Curta o Verão em Mogi, uma mostra de cinema que vai se desenrolar das 14h às 22h no Centro Cultural, e também uma oficina sobre iluminação cênica para iniciantes, que será oferecida em três dias distintos (5, 6 e 7 de fevereiro), com coordenação do responsável pela Divisão de Teatro da Secretaria de Cultura, Michael Meyson.

Já no dia 10 de fevereiro, acontecerá um encontro de bateristas no Parque Centenário, organizado pelo baterista e professor de bateria mogiano, Willian Kadoshi.

Toda a programação do Festival de Verão 2018 de Mogi das Cruzes é gratuita. Mais informações pelo telefone 4798-6900.