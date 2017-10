Festival gratuito reúne música, talento e entretenimento na próxima segunda em Mogi

Vem aí o maior show de variedades da UMC: é a sexta edição do programa “Festival de Talentos”, que acontece na próxima segunda-feira (30), a partir das 19h15, no Campus. O evento é produzido pelos cursos de Comunicação Social. Após a edição inesquecível do ano passado, o FDT desse ano promete trazer diversos artistas da região, além da tradicional surpresa que não pode faltar no final do programa.

Para esse ano a produção do Festival promete muita música, dança,humor e grandes novidades. O objetivo do FDT é unir talento e conhecimento, pois além de acompanhar as apresentações, o público terá acesso a informações por meio de um telão.

Desde 2012 na UMC, o Festival de Talentos segue o formato de um programa de auditório (e de variedades) e é dirigido pelo professor Hércules Moreira. É um trabalho prático que oportuniza ao aluno colocar em prática diversas funções da comunicação, já que o próprio estudante de Jornalismo e Publicidade é responsável pela apresentação, produção, pesquisa, assessoria de imprensa (que neste ano está sob a responsabilidade da agência A2L2), cobertura online (fanpage do FDT no Facebook e página no Instagram) e televisiva (UMC Repórter), além da cobertura fotográfica e outras atividades.

A 6ª edição começa às 19h15 do dia 30 de outubro e é aberta aos alunos de todos os cursos, ex-alunos e toda a comunidade. A entrada deve ocorrer pela Portaria A mediante a apresentação do RG (chegue cedo, pois o local está sujeito à lotação).

O público poderá colaborar também doando 1 kg de alimento não perecível em prol da Casa de Maria (doação opcional).