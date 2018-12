Festival ‘Literatura e Paisagismo’, do escritor Sacolinha, movimenta Jardim Revista no próximo fim de semana

O projeto “Literatura e Paisagismo – Revitalizando a Quebrada”, que desde o ano passado contribui com a revolução urbana da periferia ao colorir muros com versos e grafite, cresceu, consolidou seu reconhecimento com a premiação do Programa de Ação Cultural (ProAC) e agora vai virar festival. A iniciativa pioneira na região idealizada pelo escritor Ademiro Alves, o Sacolinha, será realizada entre os dias 14 e 16 de dezembro, no Jardim Revista, com o apoio da Associação Cultural Literatura do Brasil (ACLB) e da Secretaria de Cultura de Suzano.

A ação irá revitalizar dez pontos do bairro e contará com a participação de dez grafiteiros sob a curadoria de Vander Che. Paralelamente será realizado o plantio de árvores e dez saraus com o envolvimento de outros artistas urbanos em uma espécie de mini trio elétrico cultural. As intervenções serão abertas ao público, das 9 às 18 horas.

Sacolinha explica que o primeiro dia do festival (sexta-feira, 14 de dezembro) será destinado exclusivamente à limpeza do local, com a revitalização dos muros e de seus arredores para receber o plantio das mudas. Os saraus serão realizados no sábado e no domingo (15 e 16 de dezembro), cada um com duração de cerca de duas horas.

Muito além de contribuir com a revitalização da periferia levando cor, vida e poesia, o projeto Literatura e Paisagismo também traz uma crítica social. Isso porque uma das inspirações do projeto baseia-se em iniciativas semelhantes de revitalização existentes na área central da cidade, sempre próximas a grandes empreendimentos, e que nunca chegaram à periferia.

A outra inspiração é o personagem Sansão, do livro “A Revolução dos Bichos”, de George Orwell. Na obra, Sansão é um cavalo forte que cumpre todas as ordens sem reclamar. Sua história é uma crítica aos patrões que enriquecem com o suor e a exploração de seus subordinados.

“Penso que não há outra forma de melhorar o bairro onde vivo e onde crescem minhas filhas do que investindo nele mesmo. Sempre me inspirei numa frase dos Racionais MC que diz ‘Não mude da periferia, mude a periferia’. Então, se ações como esta não chegam até nós, em vez de adotar uma postura passiva como a do cavalo Sansão, vamos então arregaçar as mangas e fazer”, alfineta Sacolinha.

PROAC

Desenvolvido desde maio de 2017 como uma ação independente do escritor Sacolinha, o projeto “Literatura e Paisagismo – Revitalizando a Quebrada” foi contemplado este ano com o ProAC para a realização de seu primeiro festival. A iniciativa ficou em primeiro lugar de um total de 200 projetos inscritos no Estado que concorriam a uma das dez vagas. O projeto está presente em vários bairros da periferia não só em Suzano, como em Mogi das Cruzes, Itaim Paulista, São Miguel e Itaquera. O custeio é feito com a venda dos livros do escritor Sacolinha, que destina 50% do que arrecada para investir na ação. Quem quiser colaborar com a iniciativa é só adquirir os livros do escritor pelo site www.sacolagraduado.blogspot.com. Outras informações pelo WhatsApp 96680-4065.