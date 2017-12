Filme ‘A Origem do Dragão’ estreia hoje no cinema em Suzano

O Centerplex de Suzano estreia hoje os filmes "A Origem do Dragão", "Fala Sério, Mãe!" e “O Rei do Show”. Além disso, haverá também a pré-estreia do filme “Jumanji: Bem-vindo à Selva”, estrelado pelos atores Dwayne Johnson, Karen Gillan, Jack Black e Kevin Hart. Os filmes “Star Wars: Os Últimos Jedi”, “Liga da Justiça”, “Extraordinário”, “As Aventuras de Tadeo 2”, “Thor” e “Os Parças” seguem em cartaz até a próxima semana.

No filme de ação “A Origem do Dragão”, o ator Bruce Lee, que é uma lenda das artes marciais, vai ganhar uma produção dedicada a mostrar como era sua vida antes de virar um ícone. Na estreia de "A Origem do Dragão" (Birth of the Dragon), haverá muita luta e ação com o personagem Philip Ng no papel de Lee.

Com direção de George Nolfi ("Os Agentes do Destino"), o longa ainda conta com roteiro de Stephen J. Rivele ("O Dono do Jogo") e Christopher Wilkinson ("O Segredo de Beethoven").

No elenco, brilham nomes como Billy Magnussen ("Caminhos da Floresta"), Yu Xia ("Mojin: The Lost Legend"), Philip Ng ("Era Uma Vez Em Shangai"), Ron Yuan ("Independence Day: O Ressurgimento") e Terry Chen ("Esquadrão Classe A"). O filme que ganhou pré-estreias nos cinemas em novembro, terá hoje a estreia oficial.

Sinopse

Na história, Bruce Lee, lendário lutador de artes marciais, e seu rival, o mestre de Kung Fu Wong Jack Man (Yu Xia), tentam resolver suas divergências em uma luta sem regras.

O combate se tornará o mais importante e emblemático duelo da carreira do futuro grande lutador e ator de cinema, um marco fundamental em sua trajetória.

Depois desse acontecimento, os dois decidem trabalhar juntos para combater o poder da máfia chinesa em Chinatown, São Francisco (EUA). A classificação indicativa é de 12 anos.

Outras estreias

Outro filme que também estreia hoje é o longa "Fala Sério, Mãe!", inspirado no livro de Thalita Rebouças, que mostra a relação conturbada entre mãe e filha vividas por Ingrid Guimarães e Larissa Manoela.

Outra estreia é o musical “O Rei do Show”, interpretado pelo ator Hugh Jackman (“Logan”) que faz o papel do empresário P.T. Barnum, um dos pais do circo moderno, que revolucionou o mundo do espetáculo ao privilegiar apresentações com anões, gigantes, mulheres barbadas e outras pessoas diferentes do habitual.

Ambos tiveram pré-estreias exibidas na última quinta-feira.