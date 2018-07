Filme da Marvel 'Homem-Formiga e a Vespa' estreia hoje em Suzano

Quem acompanha os filmes do Universo Cinematográfico da Marvel há de notar algo diferente e especial no título do mais novo lançamento da companhia, o terceiro deste ano. “Homem-Formiga e a Vespa”, dirigido por Peyton Reed e que estreia hoje nos cinemas brasileiros, é o primeiro longa do estúdio a conter o nome de uma super-heroína no título. O filme de ação com classificação indicativa de 10 anos, será exibido nas salas 1 e 4 do Centerplex de Suzano.

A estreia do longa é muito importante dentro do universo Marvel e de Hollywood, por dar o protagonismo devido à uma personagem tão crucial quanto a Vespa, vivida por Evangeline Lilly.

O filme

Na trama, após ter ajudado o Capitão América na batalha contra o Homem de Ferro na Alemanha, Scott Lang, interpretado por Paul Rudd, é condenado a dois anos de prisão domiciliar, por ter quebrado o Tratado de Sokovia. Diante desta situação, ele foi obrigado a se aposentar temporariamente do posto de super-herói.

Restando apenas três dias para o término deste prazo, ele tem um estranho sonho com Janet Van Dyne - a Vespa original - que será interpretada por Michelle Pfeiffer, que desapareceu 30 anos atrás ao entrar no mundo quântico em um ato de heroísmo.

Ao procurar o dr. Hank Pym (Michael Douglas) e sua filha Hope (Evangeline Lilly) em busca de explicações, Scott é rapidamente cooptado pela dupla para que possa ajudá-los em sua nova missão: construir um túnel quântico, com o objetivo de resgatar Janet de seu limbo.

"Sempre soubemos que esta seria a festa de debutante de Vespa", afirmou o diretor Peyton Reed em entrevista a reportagem, em Los Angeles. "Sou fã dos quadrinhos da Marvel, o Homem-Formiga e a Vespa são fundadores dos Vingadores. Sinto responsabilidade por esse legado."

Os fãs do UCM também já sabem quem precisam ficar no cinema até o final dos créditos. O diretor dá uma dica. "Sabíamos que tínhamos de lidar com as consequências de Vingadores: Guerra Infinita. E sabíamos que o filme ia se passar um pouco depois de Capitão América: Guerra Civil". Mas a maneira como a cena extra foi feita tem tudo a ver com o Homem-Formiga e sua companheira de dupla mais capaz, resolvida e hábil, a Vespa.

Além da estreia, os filmes “Os Incríveis 2” e “Jurassic World- Reino Ameaçado” seguem na programação do cinema de Suzano nos próximos dias.