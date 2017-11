Filme de super-herói, ‘Liga da Justiça’ estreia no cinema

O longa "Liga da Justiça" estreou nesta quinta-feira (16) no cinema da Centerplex em Suzano, com salas em 2 e 3D. O longa-metragem foi o primeiro filme da Warner a reunir os maiores nomes da DC Comics, como Batman, Mulher-Maravilha, Superman, Aquaman, Cyborg e Flash.

A ação cinematográfica iniciou a formação da superequipe e é uma continuação do filme Batman Vs Superman: A Origem da Justiça. Desta vez, o time está em prol da humanidade, como em boa parte dos quadrinhos publicados há quase 60 anos.

O filme mostra a importância da união dos super-heróis com o slogan "Você não pode salvar o mundo sozinho", impulsionado pela restauração de sua fé e inspirado pelo ato altruísta do Superman (Henry Cavill), Bruce Wayne (Ben Affleck) convoca sua nova aliada Diana Prince (Gal Gadot), e juntos recrutam com agilidade um time de meta-humanos, Aquaman (Jason Momoa), Cyborg (Ray Fisher) e Flash (Ezra Miller), capaz de enfrentar o vilão Lobo da Estepe (voz de Ciarán Hinds), já que a criatura auxiliado por seus parademônios se alimentam do medo, para usar o imensurável poder das Caixas Maternas e transformar a Terra em uma paisagem infernal.

Os heróis mais poderosos dos quadrinhos entram em cena, com uma das estreias mais esperadas do ano. Liga da Justiça é a primeira versão cinematográfica da parceria entre os heróis mais populares da DC Comics, sucesso entre várias gerações de fãs nos quadrinhos da marca e também na TV, com a animação super amigos.