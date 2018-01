Filme ‘Jumanji: Bem-vindo à Selva’ estreia hoje no Centerplex de Suzano

Se o filme original de Jumanji, lançado em 1995 se tornou com o tempo um dos exemplos máximos de um subgênero do cinema, o novo longa que estreia nesta quinta-feira (4) no Centerplex, em Suzano traz uma continuação tardia de um sucesso do passado, desta vez, com uma pegada mais "moderna".

No longa original a trama é baseada em um jogo mágico de tabuleiro que reproduz um zoológico de feras mortais. Já o novo "Jumanji: Bem-vindo à Selva", dirigido por Jake Kasdan, os personagens são “sugados” por um videogame e se transformam nos personagens do jogo.

O filme conta a história de quatro adolescentes que estão jogando um videogame cuja a história se passa em uma floresta. Eles escolhem um personagem para a aventura. Mas um evento inesperado faz com que os jogadores sejam transportados para dentro do universo fictício, transformando-se nos personagens escolhidos.

O nerd (Alex Wolff) assume a identidade do durão Dr. Bravestone (Johnson). O atleta (Ser'Darius Blain) se encolhe no pequeno zoologista "Rato" Finbar (Kevin Hart). A tímida (Morgan Turner) desabrocha como a fatal Ruby Roundhouse (Karen Gillan). E a popular (Madison Iseman) quase morre ao descobrir que virou o curvilíneo professor de meia-idade Shelly Oberon (Black).

Nestes papéis invertidos, eles devem usar suas habilidades especiais para derrotar uma nova versão do maligno Van Pelt (Bobby Cannavale), que no original era interpretado por Jonathan Hyde, e devolver uma pedra mágica à estátua de jaguar no topo de uma montanha.

No meio do caminho, ainda há tempo para encontrar um personagem que, de certa forma, serve apenas para homenagear o papel de Williams. Interpretados pelos atores principais Dwayne "The Rock" Johnson("Velozes e furiosos 8"), Karen Gillan, Jack Black ("Goosebumps: Monstros e arrepios") e Kevin Hart,"Bem-vindo à Selva", além de ser o segundo filme com esse título estrelado pelo antigo lutador de luta livre, funciona como uma mistura de continuação direta e recomeço para a franquia.

Pré-estreia

Além de Jumanji, haverá também a pré-estreia do filme “O Touro Ferdinando”, dirigido por Carlos Saldanha diretor de “A era do gelo ” e “Rio”.