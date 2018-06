Filme 'Oito Mulheres e um Segredo' estreia no cinema de Suzano

O filme de ação “Oito Mulheres e um Segredo” ('Ocean's Eight'), estreado por atrizes como Cate Blanchett, Sandra Bullock, Anne Hathaway e Sarah Paulson, e que também traz Rihanna no elenco será exibido a partir desta quinta-feira (7), no Centerplex de Suzano, com classificação indicativa de 14 anos.

O longa é considerado uma promessa de empoderamento feminino em Hollywood, após a era do movimento #MeToo. Esta campanha liderada por diversas atrizes, lutam para romper vários paradigmas de gênero na indústria cinematográfica, após diversos escândalos sexuais denunciados por atrizes.

Dez anos depois do lançamento do filme “Treze Homens e um Segredo”, a nova estreia conta com um cenário, na qual Debbie Ocean, interpretada pela atriz Sandra Bullock, recém-saída da prisão decide planejar executar o assalto do século em pleno Met Gala, em Nova York, com o apoio de suas amigas Lou (Cate Blanchett), Nine Ball (Rihanna), Amita (Mindy Kaling), Constance (Awkwafina), Rose (Helena Bonham Carter), Daphne Kluger (Anne Hathaway) e Tammy (Sarah Paulson).

O diretor do filme Gary Ross, que também é um dos roteiristas, explicou em uma reportagem americana, que foram necessários três ou quatro anos para que o projeto de um filme de alto orçamento completamente apoiado em atrizes fosse aprovado, inclusive com três atrizes vencedoras do Oscar e uma celebridade como Rihanna no elenco.

Já a atriz Anne Hathaway, em entrevista à revista EW, explica que a versão feminina do novo longa, aconteceu graças ao sucesso do filme “Mulher-Maravilha”, estreado no ano passado.

“Mulher-Maravilha realmente mudou o jogo em muitos sentidos. Podemos chegar a um estúdio com uma proposta como essa e com certeza há mais abertura. O movimento Time’s Up, tudo mais contribuiu para que Hollywood investisse mais em elencos femininos como neste filme", afirmou a atriz.

Terror

Outro filme que será estreado hoje, é o “Os Estranhos - Caçada Noturna”. O mesmo, seguindo os acontecimentos do primeiro filme, traz uma nova família que receberá a terrível visita de três psicopatas - que têm como único objetivo transformar suas vidas em um inferno na Terra.

Com direção de Johannes Roberts, o elenco também terá participação dos atores Christina Hendricks, Martin Henderson, Bailee Madison e Lewis Pullman. O filme com duração de 85 minutos, será exibido na sala 5, com classificação indicativa de 16 anos.