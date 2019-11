Filme ‘Um Jovem Mogiano' será exibido em dezembro

O longa-metragem 'Um Jovem Mogiano', produzido pelo cineasta suzanense, Wilson Cardoso, será exibido gratuitamente, no dia 20 de dezembro, às 19 horas, no Centro Cultural de Mogi das Cruzes. O longa, que tem 2 horas e 10 minutos, é baseado em histórias em quadrinhos e desenhos animados - ambas escritas pelo cineasta.

HISTÓRIA

O filme tem como personagem principal um jovem com poderes especiais. O ator e protagonista Kennedy Cardoso interpreta Ícaro Casebre (o jovem mogiano). Depois de adquirir os poderes, o garoto começa a combater o mal na cidade.

Além do super-herói, existem três vilões mascarados que são liderados pelo Bertollo Karamal, interpretado pelo antagonista Andy Montecristo, que farão de tudo para atrapalhar as missões de Ícaro e a vontade do personagem em ajudar os necessitados, além de tentarem conquistar Mogi das Cruzes.

"É um filme de super-herói com cara de desenho animado. Minha inspiração foi estar sempre conectado com desenhos animados", explica Wilson. Questionado sobre qual mensagem quis deixar no novo longa-metragem, o cineasta foi enfático ao dizer que:"Por mais importante e poderoso o homem possa ser ou tornar-se, ele não é nada sem Deus no coração".

OUTRAS PRODUÇÕES

Wilson já produziu outros três filmes, são eles: Uma simples entrega; Bregas, porém, salvos!; e Muito mais real.

"Personagens desses filmes aparecem em Um Jovem Mogiano, o que cria uma conexão entre os quatro longas", diz o cineasta.

Wilson disse que um novo filme está em fase de preparação de roteiro e deverá ser lançado no ano que vem, intitulado 'O vírus do tempo'.

O cineasta falou sobre a importância do cinema para a sociedade. Ele diz que o audiovisual consegue chegar a um grande número de pessoas com facilidade.

“Creio ser essa a maior vantagem do cinema e, assim, ideias podem ser difundidas e quem trabalha na área é um formador de opinião”, pontuou.

HISTÓRIA

Wilson escreve roteiros há 20 anos e, além disso, tem mais de 50 mil exemplares de livros que foram vendidos no Brasil e também no exterior.

O contato com o cineasta pode ser feito por meio do WhatsApp (11) 94049-8905.