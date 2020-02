Filmes aclamados pela crítica são destaques no Cineteatro em fevereiro

Em fevereiro, os amantes de cinema têm compromisso marcado com a vilã Malévola, a heroína Dora Aventureira, o enlouquecido Coringa e diversos outros personagens memoráveis. Isso porque, no decorrer do mês, o Cineteatro Wilma Bentivegna de Suzano vai exibir 14 grandes sucessos aclamados pela crítica mundial.

As sessões são gratuitas e, como de costume, ocorrem às quartas e quintas-feiras, em três horários: 9h30, 14h30 e 19 horas, e aos sábados, às 15h30.

Para começar, no dia 1º (sábado), os zumbis vão invadir a telona do espaço com a sequência “Zumbilândia ? Atire Duas Vezes”. Já na semana seguinte, a diversão é por conta de “Malévola ? Dona do Mal” e “Projeto Gemini”, na quarta-feira (05/02), e “Dora e a Cidade Perdida” e “Kubo e as Cordas Mágicas”, na quinta-feira (06/02).

Encerrando a semana com chave de ouro, no sábado (08/02), os queridinhos de Hollywood, Tom Hardy, Reese Witherspoon e Chris Pine, vão arrancar gargalhadas do público na comédia romântica “Guerra é Guerra”.

Em 12 de fevereiro (quarta-feira), o premiado filme “Histórias Cruzadas” comoverá os espectadores ao narrar a luta de mulheres negras estadunidenses dos anos 1960 que trabalham para a elite branca da cidade de Jackson, no Mississípi. Já na quinta-feira (13/02), é a vez do terror marcar presença na sala de cinema, com a apresentação do clássico “A Maldição dos Mortos-Vivos”. Por fim, no dia 15 (sábado), as aventuras dos pássaros de “Angry Birds 2” vão agitar o local.

No dia 19 (quarta-feira), a adaptação cinematográfica do livro “Na Natureza Selvagem” compartilhará lições valiosas a respeito de independência e materialismo, enquanto, na quinta-feira (20/02), a animação “Abominável” promete emocionar a audiência. No mesmo dia, o ganhador do Oscar de 2017 na categoria Melhor Filme, “Moonlight: Sob a Luz do Luar”, trará questões atuais, como sexualidade e a guerra contra as drogas, para o palco do Cineteatro.

O thriller do diretor Todd Philips, “Coringa”, chega ao espaço no dia 27 de fevereiro (quinta-feira), a fim de promover uma reflexão sobre a abordagem de doenças mentais na sociedade contemporânea. E, encerrando a programação, no dia 29 de fevereiro (sábado), o drama “Beleza Oculta”, com os gigantes do cinema Will Smith e Kate Winslet, é o filme selecionado para a sessão especial “Cine Maternal” – destinada, principalmente, ao resgate cultural e social de puérperas.