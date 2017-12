Filmes ‘O Rei do Show’ e ‘Fala Sério Mãe’ fazem pré-estreias em Suzano

Os longas "O Rei do Show" e “Fala Sério Mãe” abrem pré-estreias no cinema Centerplex em Suzano, as exibições serão entre quinta-feira (21) e sábado (23) antes mesmo das estreias oficiais que serão exibidas na próxima semana.

No musical “O Rei do Show”, a cinebiografia conta a história do apresentador, showman e empreendedor conhecido como "Príncipe das falcatruas" P.T. Barnum, interpretado pelo ator Hugh Jackman (mais conhecido pelo papel de Wolverine em X-Men).

No longa, Barnum começa a trabalhar com shows de variedades em Nova York. Em 1834 fica famoso por sua facilidade de atrair uma plateia ingênua e por criar um novo formato de circo itinerante, sob um picadeiro, com tipos bizarros e animais exóticos, que humildemente chamava de "O Maior Show da Terra".

O elenco conta ainda com os atores Zac Efron, Zendaya, Michelle Williams e Rebecca Ferguson que terá composições originais de Benj Pasek e Justin Paul, a dupla de compositores por trás de “La La Land” e “Dear Evan Hansen”, respectivos ganhadores de Oscar e Tony de 2017.

O filme foi dirigido por Michael Gracey e roteirizado por Jenny Bicks, a mesma de “Sex And The City”. Já a produção é de Laurence Mark, de Dreamgirls, além de Jackman e John Palermo. A sua estreia oficial será na próxima segunda-feira.

Novidade

Outra pré-estreia que também será exibida é o filme “Fala Sério Mãe”, com direção de Pedro Vasconcelos.

O filme é baseado no livro homônimo escrito por Thalita Rebouças, que conta a história e o convívio entre mãe e filha, interpretadas pelas atrizes Ingrid Guimarães e Larissa Manuela.

Na comédia, Ângela Cristina (Ingrid Guimarães), mãe da adolescente Maria de Lourdes (Larissa Manoela), está tendo a experiência de guiar sua filha durante uma das fases mais complicadas da vida.

Ela vive uma montanha-russa de emoções, com medos, frustrações e um caminhão de queixas para descarregar. Por outro lado, Malu, como prefere ser chamada, também tem suas insatisfações. Embora teimosa, sofre com os cuidados excessivos e com o jeito conservador da mãe.

Completando o time de atores estão Marcelo Laham (Armando), João Guilherme Avila (Nando), Raphael Tomé (Mamá), Giovana Rispoli (Alice) e Carolina Dumani (Malena).

O filme tem o roteiro de Dostoiewski Champagnatte, Ingrid Guimarães e Paulo Cursino e colaboração de Thalita Rebouças, o mesmo entra em cartaz oficialmente no dia 28 de dezembro.