Fisioterapeuta: acolher mais para atender melhor os pacientes

O fisioterapeuta Diogo Iacomini sempre focou em estudar. Ele coleciona especializações: gerontologia, reabilitação vestibular, reequilíbrio postural e método busquet são alguns dos campos de atuação do profissional, que há dois anos e meio integra a equipe do Centro Médico Clube DS.

Há 16 anos no mercado, Iacomini conhece muito bem as necessidades de seus pacientes. Além de atender no Centro Médico, o fisioterapeuta atua também em um consultório particular há oito anos em Mogi das Cruzes e também faz atendimento domiciliar (home care) há 16 anos.

Confira a entrevista completa do fisioterapeuta ao Circuito Alto Tietê.

DS: Como é sua rotina no Centro Médico?

Diogo: Minha rotina no centro médico é bem corrida. Vou lá três vezes na semana e atualmente temos mais procura para o nosso serviço de fisioterapia. Todos os dias tenho uma média boa de pacientes. A maioria do nosso público é formada por mulheres, até porque elas sempre se cuidam mais do que os homens e sem dúvida os diagnósticos mais comuns são os casos de dores na coluna, lombar e joelho.

DS: Por que escolheu a carreira de fisioterapeuta?

Diogo: Sempre quis trabalhar na área da saúde, e em 1998 quando minha mãe teve uma lesão no tendão de aquiles, eu conheci o que era a fisioterapia e isso me deixou encantado. Dali em diante fui amadurecendo a ideia e no final deu tudo certo.

DS: Teve algum caso marcante em sua carreira?

Diogo: Sim, tiveram muitos casos e quadros variados. Uma vez, atendi uma mulher que foi atropelada e sofreu múltiplas fraturas no corpo. Ela fez fisioterapia comigo por quase dois anos. No final ela ficou bem melhor e foi retomando sua vida.

DS: O que é mais gratificante na profissão?

Diogo: Poder ajudar as pessoas é o mais gratificante. Com nossas mãos podemos tirar a dor dos pacientes e contribuir para a qualidade de vida dos indivíduos.

DS: Qual sua especialização e porque a escolheu?

Diogo: Tenho algumas, mas sempre busquei me aprimorar e adquirir novas técnicas e conhecimentos para poder oferecer o melhor em prol dos pacientes.

DS: Quem é o Dr. Diogo fora do trabalho?

Diogo: Um cara tranquilo, prestativo e ligado à família. Eu gosto de ficar sossegado fazendo as minhas coisas. Adoro viajar e comer em lugares diferentes.

DS: Quais são seus hobbies?

Diogo: Música, filmes, pets e fazer exercícios.

DS: É casado, tem filhos?

Diogo: Tenho união estável, sou noivo e não tenho filhos.

DS: O que é mais gratificante na profissão?

Diogo: Ajudar ao próximo e o reconhecimento do meu trabalho.

DS: Qual sua missão de vida?

Diogo: Acredito que esta pergunta esteja relacionada ao propósito de vida, ou seja, penso que usando minhas habilidades e talentos em prol da sociedade já me deixa feliz.