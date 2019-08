Fórum Mogiano LGBT promove neste sábado bazar beneficente

O Fórum Mogiano LGBT promove neste sábado (10), das 9 às 16 horas, no UP Club Mix (Rua Coronel Souza Franco, 1.144), o 'Bazar Colorido'. O objetivo é o de arrecadar recursos para futuras campanhas, eventos e atividades do movimento na cidade. Os itens à venda vão desde roupas, livros, CDs e DVDs a utensílios domésticos, entre outros.

De acordo com os organizadores, a expectativa é de atrair mais centenas de pessoas. Isso porque o intuito deste evento é exclusivamente filantrópico. Também há expectativa de que, em razão da véspera do Dia dos Pais, o movimento fique um pouco maior de filhos em busca de algum presente bom e barato.

Nas redes sociais do Fórum Mogiano LGBT, ao menos, 145 pessoas demonstraram interesse em participar do evento. Deste total, 52 confirmaram a presença. Para Regina Tavares, os recursos destinados pelo bazar vão poder propiciar a realização de algum tipo de atividade na cidade, principalmente fomentando o combate à homofobia. "(O recurso) será para causas em que o movimento defende na cidade e faz sua militância", disse.

Atividades

Em janeiro, o Fórum Mogiano LGBT promoveu uma caminhada contra a transfobia, no Centro da cidade. O ato teve como propósito principal reivindicar medidas tanto das autoridades quanto da sociedade civil sobre um ataque a uma transexual brutalmente agredida.

Conforme publicado pelo DS, o movimento realizou, dia 28 de julho, a 2ª edição da Parada do Orgulho LGBT de Mogi das Cruzes.