Fotógrafo Carlos Magno fala de sua trajetória e do Ateliê de Imagens

Fotógrafo há mais de 27 anos, o também produtor de conteúdo Carlos Magno Rodrigues, contou em entrevista ao DS um pouco da suas experiências e projetos, além de relatar a história do espaço Ateliê de Imagens, criado desde 2001 e que atualmente desenvolve atividades voltadas à formatura em escolas públicas e privadas e também locação de equipamentos audiovisuais.

Durante a adolescência, após um presente inusitado dado pelo seu pai (uma câmera Olympus Trip 35), foi despertado nele o interesse em fotografar e em se aperfeiçoar naquilo que gostava. Aos 19 anos ingressou na escola Focus e através dos novos conhecimentos conseguiu alavancar na carreira profissional.

"O gosto pela fotografia surgiu quando tinha 16 anos e meu pai tinha uma câmera e acabou me presenteado na época do filme. Como já tinha mania de fotografar, guardar os negativos e montar um álbum, veio a vontade de realizar o curso de fotografia, foi quando comecei e não parei mais", ressalta.

Sem dificuldades para ingressar na área profissional, o fotógrafo começou seus primeiros cliques em um jornal da sua cidade onde nasceu, em Itaquera, e logo em seguida, em 1994, começou atuar equipe de fotografia do DS, no qual, permaneceu por quatro anos.

Carreira

Entre tantos momentos marcantes dentro da redação, o fotógrafo relembra o principal momento na carreira de fotojornalista, quando um homem foi ejetado da aeronave em um acidente com Fokker 100 da TAM, em 1997. Por ser o primeiro fotógrafo a chegar ao local, as imagens foram reproduzidas por mais de 50 veículos de comunicação de todo País.

Após sua experiência jornalística, o fotógrafo continuou seguindo seus projetos em e seguiu em viagens fotografando o que mais gostava através de paisagens da natureza e retrato, conhecendo através da cultura, as histórias de vida das pessoas e descobrindo novos personagens, como o Senhor Azinho, Dodora, Seu Vecchiato e tantos outros.

Formado em Publicidade e Propaganda pela Universidade de Mogi das Cruzes (UMC), o fotógrafo que está em seu último ano de Pós-Graduação em Antropologia, participa de projetos como “De Bar em Bar”, “Sintonia Fina”, "Farofa", "Curta de Suzano", e documentários, o mais recente deles é o "20 anos da Romaria Caminhando com Maria", lançado em dezembro do ano passado.

"Após ter parado de realizar ensaios de casamento, fui convidado por um grupo de romeiros ‘Caminhando com Maria’ de Mogi das Cruzes, para fazer o documentário. Produzi o vídeo do 19º ano em 2016, com depoimento de pessoas que estavam na caminhada. Ano passado, realizamos o segundo ano em que realizamos um contexto voltado para a história da romaria e do grupo. Este ano pretendo voltar novamente, pois a experiência é inexplicável", conta animado.

Ateliê

Segundo Magno, a criação do Ateliê de Imagens tem como fundamento realizar prestação de serviços voltados para empresas e escolas, através de um centro de negócio personalizado.

"Como muitos fotógrafos, na maioria das vezes o nome da empresa se confunde um pouco com a função do profissional, e como na minha geração as pessoas costumavam fazer um pouco de tudo, acabei voltando para um lado empreendedor. Após algumas etapas conseguimos o espaço para o Ateliê, que está desde 2007, mas juridicamente desde 2011, para realizar um trabalho personalizado e manter sempre apresentando uma outra visão, neste caso, as formaturas que é nosso foco.

Além disso, fazemos serviços voltados à empresa, com fotos e vídeos e a locação de equipamentos (lente, câmeras projetor e diversos equipamentos de fotografia e vídeo), explica.