Fotógrafos profissionais e amadores podem concorrer no maior festival de fotografia do país

As inscrições para o 9º Festival Internacional de Fotografia Brasília Photo Show já estão a todo vapor. Desde o último dia 31, o público pode se inscrever por meio do site do festival para concorrer a premiações em diversas categorias temáticas. Profissionais e amadores disputam igualmente em todos os módulos.

Com a evolução dos aparelhos de fotografia e da tecnologia, nunca foi tão fácil registrar momentos e eternizá-los através dessa arte. Para alguns, a fotografia é uma profissão e o sustento de um lar. Para outros, desde a selfie numa rede social ao registro do nascimento de um filho, é apenas uma forma amadora de capturar um momento especial. Pensando nisso, o Festival Internacional de Fotografia Brasília Photo Show - considerado o maior da América Latina - contempla igualmente o público amador e profissional na busca por um prêmio do festival.

“Com os smartphones e câmeras compactas, atualmente, existe maior facilidade na compra das câmeras e equipamentos. Mas não basta ter apenas um bom equipamento. Para ser um bom fotógrafo, o ato reflexivo ainda deve ser colocado em primeiro lugar. É importante gostar de observar o mundo ao seu redor e ter um olhar diferenciado na captura de um momento”, comenta Edu Vergara, fotógrafo brasiliense e curador do festival.

Qualquer pessoa - residente no Brasil ou não, profissionais ou amadores - pode participar das quatro categorias principais (tipos de equipamentos) e das 20 subcategorias temáticas. Os participantes podem inscrever suas imagens nas subcategorias temáticas, que contemplam temas como natureza, pet, agronegócio, arquitetura, esporte, documental, inteligência artificial, selfie, sensual, retrato, gastronomia, dentre outras.

Ao todo, serão 400 fotos vencedoras que passarão pelo crivo de curadores e galeristas do corpo técnico do festival para qualificar as milhares de obras inscritas. As fotografias vencedoras serão premiadas com medalhas, estatuetas e prêmios especiais, como a foto da capa do livro, além de serem publicadas no livro deste ano.

Critérios de avaliação

Ao receber as inscrições, inicia-se o processo de curadoria das fotos. Uma comissão julgadora - formada por profissionais de relevância na área - selecionará os melhores trabalhos e a divulgação será feita no início de dezembro. Para se qualificar entre as milhares de obras inscritas, é necessário que a imagem obedeça aos princípios básicos do regulamento. Por exemplo, a foto não pode ter qualquer tipo de assinatura ou marca d'água. Também é feita uma análise se a foto fere princípios básicos do bom relacionamento social e questões da primeira fase, que estão bem definidas no regulamento.

A segunda fase leva em consideração aspectos como o impacto, a beleza, a história, a técnica e o conjunto para classificar em torno de 2.000 fotos para uma análise mais profunda. A terceira fase define as 400 melhores fotos, as suas medalhas, estatuetas e prêmios especiais, como a foto da capa do livro.

Uma curiosidade do processo de curadoria e avaliação das obras é que boa parte dos curadores e galeristas têm seus nomes mantidos em sigilo para que possam ser poupados de assédios inoportunos e qualquer manipulação externa. Dentre os profissionais que assinam parte da curadoria, além de Vergara, estão Cleber Medeiros e Ricardo Polesso. Os demais seguem mantidos em anonimato e colaboram com o festival de forma espontânea, apontando na fase final os potenciais de cada fotografia finalista.

SERVIÇO:

FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOTOGRAFIA - BPS

Data: De 31 de julho a 10 de setembro de 2023

Site:www.brasiliaphotoshow.com.br

Quanto: fotógrafos que inscreverem até 2 (duas) fotos são isentos do pagamento da inscrição. A partir da terceira foto inscrita, há cobrança de R$ 25 por imagem.

Opinião pública e curadoria técnica: até 15 de outubro

Evento de premiação: novembro de 2023

Sobre o Brasília Photo Show – Aberto a todos os fotógrafos profissionais ou não, do Brasil ou do exterior, brasileiros ou estrangeiros, o Brasília Photo Show é um dos maiores Festivais de Fotografia da América Latina. Em oito edições, mais de 3100 fotos consagraram-se vencedoras entre quase 100 mil fotos foram recebidas de participantes de todo Brasil e de mais 60 países e oito livros foram publicados com as fotografias ganhadoras de todas as edições.

Todas as fotografias vencedoras de estatuetas, medalhas e menções são impressas no livro oficial do Festival, que conta com 400 imagens premiadas.