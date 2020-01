Fundo Social de Mogi abre inscrições para cursos nesta segunda-feira

Serão abertas nesta segunda-feira, 27, as inscrições para o 1º ciclo de 2020 dos cursos profissionalizantes oferecidos pelo Fundo Social de Mogi das Cruzes. Serão, ao todo, 540 vagas, em oito diferentes cursos e três minioficinas, que serão oferecidos na Escola de Empreendedorismo e Inovação (EEI) e no Polo Regional da Escola de Beleza. Vale lembrar que o Fundo Social fornece as aulas e o material, portanto o custo é zero para os participantes.

As inscrições ficarão abertas até a próxima sexta-feira (31/01) e podem ser feitas presencialmente ou de forma online. Os interessados podem utilizar o link, que será disponibilizado no site da Prefeitura a partir das 10h da próxima segunda-feira (27/01) ou então procurar a sede do Fundo Social, no 1º andar do prédio-sede da Administração Municipal ou o Polo Regional da Escola de Beleza, na Vila Brasileira (ver endereços abaixo).

Os únicos pré-requisitos são comprovar residência em Mogi das Cruzes e ter idade mínima de 18 anos, para os cursos do Polo Regional da Escola de Beleza e 16 anos, para os cursos da Escola de Empreendedorismo e Inovação. É possível se inscrever em mais de um curso, porém cada aluno só poderá ser matriculado em um curso.

Terminado o período de inscrições e havendo um número maior de inscritos do que o total de vagas disponíveis, será feito sorteio no Fundo Social, no dia 4 de fevereiro, às 14 horas. Os candidatos não precisam acompanhar o sorteio. Dele, resultarão as listas de primeira chamada, que devem ser divulgadas no dia 5 de fevereiro, no site da Prefeitura, na sede do Fundo Social e também nos duas unidades que vão sediar as aulas.

Vale lembrar que é de inteira responsabilidade do interessado conferir as listas de chamada e que a publicação das mesmas por si só não garante atribuição de vagas. Para assegurar a participação, o candidato deve efetuar matrícula, entre os dias 5 e 7 de fevereiro.

As matrículas serão feitas presencialmente, também na sede do Fundo Social ou então no Polo Regional da Escola de Beleza, sempre das 8h às 17h. Para se matricular, é preciso apresentar cópias do RG, CPF e comprovante de residência. No caso de menores de idade, a matrícula e apresentação dos documentos necessários devem ser feitas pelo pai, mãe ou responsável legal.

Das 540 vagas que serão abertas, 320 pertencem a cursos que serão oferecidos no Polo Regional da Escola de Beleza, na Vila Brasileira. As opções são: maquiagem, corte e costura, assistente de cabeleireiro, depilação e design de sobrancelhas, manicure e pedicure e construção civil. A novidade fica por conta da minoficina de penteado de cabelo.

As demais 220 vagas são de cursos que serão ministrados na Escola de Empreendedorismo e Inovação. São eles: maquiagem, corte e costura, design de sobrancelhas, gastronomia clássica, manicure e pedicure e as minioficinas de cartonagem e técnicas de limpeza.

Esta última também é uma novidade.

Os cursos têm carga total de 60 horas. As aulas começam nos dias 17 e 19 de fevereiro e serão 15 no total até o mês de abril, quando deve ocorrer a formatura do ciclo 1. No caso das minioficinas, são 20 horas de carga horária, distribuídas por cinco aulas. Os certificados de conclusão serão entregues aos alunos que tiverem frequência mínima de 80%.

O Polo Regional da Escola de Beleza fica na rua João Gualberto Mafra Machado, 221, na Vila Brasileira. Já o Fundo Social atende no primeiro andar do prédio-sede da Prefeitura de Mogi das Cruzes, que fica na avenida Vereador Narciso Yague Guimarães, 277, no Centro Cívico.

Mais informações podem ser obtidas pelos links abaixo ou pelo telefone do Fundo Social, que é o 4798-5143.