Fundo Social promove Grito de Carnaval para melhor idade neste sábado

Neste carnaval, a diversão é garantida para os suzanenses com mais de 55 anos. Isso porque o Fundo Social de Solidariedade de Suzano vai promover mais uma edição do “Grito de Carnaval”. O evento é uma edição especial do Baile da Melhor Idade e será realizado neste sábado (15/02), das 19 às 23 horas, na avenida Brasil, 135, no Jardim Imperador.

De acordo com a presidente do órgão municipal, a primeira-dama Larissa Ashiuchi, o objetivo é proporcionar verdadeiros momentos de lazer ao público. “Atualmente, a data é direcionada principalmente aos jovens. Por isso, queremos resgatar o espírito de juventude dos suzanenses da melhor idade e lembrá-los da alegria que sentiam nesta época do ano”, explicou.

A entrada é gratuita, mas os interessados em participar da festividade poderão contribuir com a doação facultativa de um quilo de alimento não-perecível. Vale destacar que todos os itens arrecadados durante o Grito de Carnaval serão destinados ao projeto Troca do Bem.

O Fundo Social de Solidariedade atende de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, na sala 224 do segundo andar do Paço Municipal (rua Baruel, 501 – Centro). Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 4745-2195.