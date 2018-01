Galpão Arthur Netto encerra hoje as inscrições do projeto Oficinas Livres

O Teatro Galpão Arthur Netto encerra hoje o prazo para as inscrições do projeto de Oficinas Livres. A ação é voltada para pessoas interessadas em artes cênicas e circenses. Os interessados, podem ir pessoalmente a sede do Galpão (Avenida Fausta Duarte de Araújo, 23, Jardim Santista) em Mogi das Cruzes, que funciona de segunda à sexta-feira, das 15 às 20 horas.

A mensalidade para é de R$ 85, além da matrícula no mesmo valor. De acordo com o diretor do grupo Manoel Júnior, o valor arrecadado é destinado para manter o local e também as suas atividades.

O projeto “Oficinas Livres” é realizado há 9 anos e é um dos principais projetos do Galpão Arthur Netto. O mesmo, iniciou as atividades com mais de mil pessoas nas artes cênicas e/ou circenses.

Manoel explica como a iniciativa começou. “O projeto nasceu da indignação dos artistas do Galpão com a falta de opções de oficinas culturais na região em 2009. Atualmente, apesar de haver mais alternativas na região, a maioria de espaços culturais independentes, as Oficinas Livres do Galpão continuam fortalecendo esse importante movimento”, conta.

Além disso, todos os cursos são para iniciantes ou para aqueles que já realizam tais modalidades e também há vagas para todas as faixas etárias.

Teatro

Para as oficinas em teatro, as turmas são divididas em três faixas, sendo para as crianças (de 07 a 10 anos), jovens (de 11 a 15 anos) e adultos (a partir dos 16).

A nova turma para adultos será realizada aos sábados, das 9 às 12 horas, com duração de três semestres, sendo o 1º módulo básico, o 2º intermediário (com montagem de um espetáculo inicial a ser apresentado no Galpão) e o 3º e último o avançado (com montagem do espetáculo final).

Já as turmas de crianças e jovens têm a duração inicial de um ano, com possibilidade de continuidade após esse período.

Os horários para as turmas dos jovens são às terças-feiras, das 17 às 19 horas e às quintas-feiras, das 15 às 17 horas. Já a turma de crianças ocorre às terças-feiras das 15 às 16h30.

Todas as turmas (crianças, jovens e adultos) são orientadas pelo grupo teatral Cia do Escândalo, que possui 22 anos de trajetória.

Circo

Já as oficinas de circo, as aulas ocorrem às quartas-feiras, das 18h30 às 20 horas, para crianças (dos 06 aos 12 anos), e das 20 às 22 horas, para adultos (dos 13 anos em diante).

As mesmas são ministradas pelo professor Fabrício Guimarães e abordam várias modalidades na atividade circense como malabares, acrobacias de solo, acrobacias aéreas (trapézio e tecido).

Serviço