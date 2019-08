'Garota Expoá' 2019 será escolhida nesta quinta-feira

Beleza e elegância estarão em destaque na noite desta quinta-feira (29) quando a Secretaria de Cultura promover o evento para escolher a “Garota EXPOÁ 2019”. A atividade acontecerá no Teatro Municipal (Avenida Antônio Massa, 331, Centro), a partir das 19h30. Os convites para assistir o concurso serão gratuitos, porém, limitados e numerados. Eles estarão liberados a partir das 18h30, na entrada do Teatro.



O corpo de jurados será composto por cinco profissionais da área de beleza, moda, estética e jornalística. Serão analisados os seguintes critérios: beleza facial; harmonia corporal; desenvoltura; comunicação e personalidade. Um total de 28 poaenses está disputando o concurso “Garota EXPOÁ 2019”, que também vai eleger a “Miss Simpatia” e a “Miss Imprensa”.



O prefeito Gian Lopes lembra que o concurso para escolher uma comissão feminina que pudesse representar a cidade, principalmente na divulgação da Exposição de Orquídeas e Plantas, sempre foi conhecido por ser um dos eventos mais aguardados do calendário do município. “A Festa das Orquídeas nasceu em 1970 e desde 1972 foi incrementada com as representantes femininas. Neste ano vamos resgatar essa histórica tradição com um belíssimo evento”, reforçou.



Para o secretário de Cultura, Mário Sumirê, o concurso, além de valorizar a beleza, cria oportunidades sociais e colabora com o desenvolvimento sociocultural das candidatas. “É uma grande oportunidade de interação e troca de experiências entre as candidatas, além de dar uma grande visibilidade para as vencedoras, que serão responsáveis pela divulgação e recepção dos visitantes da 46ª edição da EXPOÁ”, finalizou o secretário.



Candidatas

Em 2018, a estudante Gabriela Souza, 16 anos, foi a grande vencedora. Neste ano, ela passará a faixa de Garota EXPOÁ 2019 para uma das 28 candidatas, que são: Alice da Silva; Amanda Barbosa; Ana Karoliny Borges; Barbara Cambur Porto; Carolina Matsue; Dhayene Martins; Erika Scarpin; Gabriela Moreau; Giane Ingrid Pereira Alves; Giuliana Regina; Jade Louize Souza de Castilho; Julia Liporace de Araújo; Kamila Carvalho; Karen de Brito Arantes; Karina Souza; Khyara Nhandaylla Sousa; Larissa Acierno de Luna; Layza Oliveira; Letícia Aires; Letícia Alcantarilla; Lívia Candiles; Luana Casarini Rossi; Mariana Chagas; Monica Freitas; Nicole Lima; Nicoli de Souza; Renata Soares; e Thaynara Pereira.



A 46ª edição da EXPOÁ será realizada de 5 a 8 de setembro, na Praça de Eventos. Na edição deste ano a Secretaria de Cultura vai privilegiar artistas locais e regionais.