Gerar emprego e fomentar comércio são desafios de Luciano Dávila

Confira a entrevista completa concedida ao Circuito Alto Tietê.

DS: Conte um pouco de sua trajetória profissional.

Secretário: Nasci em 19 de outubro de 1963, em Córdoba, Argentina, e cheguei ao Brasil com cerca de 6 anos de idade. Minha família se estabeleceu em Itaquaquecetuba e com o passar dos anos, influenciado por meu pai, Julio Davila, dediquei-me ao ramo comercial, vendendo calçados. Também me formei em gestão pública. Na década de 1990, fui convidado para exercer a função de diretor da Associação Comercial e Industrial de Itaquaquecetuba (ACIDI), assumindo a presidência em 2006, após a morte do então presidente, Dr. Aristides Jabob Álvares.

Devido ao meu conhecimento no setor privado como empresário e comerciante, em 2021 recebi o convite para comandar a Secretaria Municipal de Emprego, Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio, Serviços e Empreendedorismo, após deixar a liderança da Associação Comercial e Industrial de Itaquaquecetuba, entidade na qual exerci a presidência por cerca de 15 anos consecutivos.

DS: Você é responsável por uma pasta muito importante no município, que é de emprego, indústria, comércio. Qual a política de incentivo adotada na cidade em relação à geração de emprego?

Secretário: Algumas das atuais políticas de incentivo contribuem direta ou indiretamente para a geração de empregos na cidade.

DS: Hoje quais os números relacionados a emprego formal, MEI de Itaquá? Quantos empregos são gerados por mês e quantos empreendedores individuais?

Secretário: Os números a seguir são uma estimativa: Setores produtivos: cerca de 1.000 indústrias, cerca de 6.500 comércios e cerca de 10.500 prestadores de serviços ativos.

DS: Vamos falar do Luciano fora da Prefeitura. Como você se descreve?

Secretário: Além de ser uma figura engajada, focada em resultados práticos para o desenvolvimento sustentável de Itaquaquecetuba, me defino como uma pessoa de fé, pai de família devotado e visionário. Gosto de boa comida, apreciar momentos agradáveis de lazer e diversão entre amigos.

Além de minhas responsabilidades como secretário municipal, sempre me mantenho engajado em projetos sociais e comunitários pois acredito que o desenvolvimento econômico de uma comunidade deve ser acompanhado por ações que promovam a inclusão social e o bem-estar da população.

DS: O que a família representa pra você? É casado? Tem filhos?

Secretário: Casado há mais de 20 anos com Maria Dávila e possuo três filhos: Júlio Gustavo Dávila, de 33 anos, Fernanda Cato, de 30, e Camila Cato, de 32 anos.

"No mundo empresarial, a sorte pode abrir portas, mas a capacidade de aproveitar as oportunidades e manter o sucesso geralmente está ligada à competência e à gestão eficaz". É desta forma que o secretário de Emprego, Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio, Serviços e Empreendedorismo de Itaquaquecetuba, Luciano Dávila, formado em Gestão Pública, respondeu para o Circuito Alto Tietê, quando foi perguntado sobre o sucesso na carreira.