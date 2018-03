Grupo Contadores de Mentira abre inscrições para cursos de teatro

O Teatro Contadores de Mentira está com inscrições abertas para o processo e formação artística "Pedagogias para o desequilíbrio". Dentre os cursos oferecidos, estão Iniciações Teatrais, Introdução à Performance e Teatro na Pedagogia para crianças e adultos. De acordo com a gestora e atriz do grupo Daniele Santana, as inscrições permanecem até as datas de início das atividades

"Os interessados têm até a data limite, que são antes do inicio das aulas para realizarem as inscrições. Além disso, as aulas são em períodos curtos que variam entre 1 e 2 meses de duração, ou seja, os cursos que serão iniciados este final de semana, serão aceitas as inscrições até sexta-feira, assim como os demais que são com prazo de até um dia antes das atividades começarem", explica.

Dos cursos oferecidos, alguns já começam neste fim de semana. São as aulas de Iniciação Teatral, tanto para alunos na faixa etária de 12 a 15 anos quanto para pessoas acima de 16 anos. Divididas em duas turmas, ambas são destinados para pessoas sem experiência em teatro, por meio de aulas de improvisação, criação, jogos teatrais, entre outros.

A primeira turma destinadas para o público acima dos 16 anos, começará neste sábado das 9 às 12 horas, com duração de dois meses e custo mensal de R$ 70. A segunda turma (12 a 15 anos), inicia neste domingo das 9 às 12 horas com a mesma duração da primeira turma e o mesmo valor.

Outras aulas

As aulas do curso de Teatro na Pedagogia para pessoas acima de 18 anos e com duração de um mês começam no dia 17 de abril e terminam no dia 15 de maio.

O curso de Matéria Disponível, destinado a pessoas que possuem alguma experiência e que tenham acima de 16 anos, a duração é também de um mês. As aulas começam no dia 19 de abril.

O último curso à ser apresentado será a Introdução à Performance, que acontece no dia 5 de maio e também terá duração de um mês para pessoas acima de 16 anos. Além disso, apresentará conteúdos a história da performance, treinamentos e vertentes da performance.

"O projeto consiste em um ciclo de compartilhamento de práticas, linguagens e treinamentos do grupo Contadores de Mentira, trata- se de um processo curto de formação, onde o aprendizado se dá de maneira intensa e focada", ressalta Daniele.

Serviço

Os interessados devem se inscrever pelo e-mail (inscricaocontadores@gmail.com) mandando no corpo do e-mail o nome, curso que deseja participar, endereço e contato. Informações sobre os valores dos cursos e outras dúvidas podem ser esclarecidas pelos telefones 4759-0482 ou 99852 9968.