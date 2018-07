Grupo Contadores de Mentira realiza hoje despedida da sede em Suzano

O grupo Contadores de Mentira anunciou, em maio, o fechamento de sua sede no Parque Maria Helena por falta de recursos para realização das atividades, manutenção e a locação da casa. Nesta sexta-feira (6), às 20 horas, o grupo realiza uma ação simbólica do fechamento oficial do espaço com a apresentação da obra "O Incrível Homem Pelo Avesso".

A obra que fala sobre Canudos e a luta dos canudenses pela sua terra, foi a ação escolhida pelos Contadores para encerrar as atividades da sede localizada na Avenida Major Pinheiro Froes, na altura do número 508, em Suzano, onde o grupo estava desde 2012.

No espetáculo, conta também os relatos e memórias de algumas figuras ícones na comunidade de Canudos (uma obra histórica e poética que reconta um massacre de mais de 25 mil pessoas).

Grupo

Os Contadores de Mentira estão em Suzano desde 1995, há 23 anos desenvolvem um trabalho de formação cultural e cidadã na cidade, além de ser o mais forte espaço cultural da cidade no que se refere à circulação de obras e coletivos artísticos.

Mais de 300 espetáculos, shows musicais, palestras, vivências, debates e oficinas foram realizados em mais de cinco anos de existência.

O Teatro Contadores de Mentira é um espaço de assentamento e resistência cultural, um dos mais importantes espaços culturais do Estado de São Paulo, por onde passaram coletivos de todas as regiões do estado, do Brasil e de diversos países; além de milhares de pessoas atendidas que reconhecem o espaço como um importante território do fazer cultural.

O fechamento das portas da atual sede não significa o fim das atividades do grupo, nem como pesquisadores e fomentadores da arte e cultura na cidade. Já em agosto os Contadores preparam a 3ª edição do festival "E(s/x)tirpe - Encontro para Celebração e Rito”, que já conta com vários artistas e grupo confirmados.

Além disso, os Contadores de Mentira convidam a todos para celebrar este momento tão simbólico na história do grupo, que abrirão pela última vez as portas desta casa para o festejo, encontro e rito. “Agradecemos a todo o público que colaborou para a vida e efervescência da nossa casa nesses quase seis anos”, enfatizou a gestora e atriz do grupo Daniele Santana.