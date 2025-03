Grupo Entre seleciona estudantes para desenvolver soluções reais inovadoras

O Grupo Entre, ecossistema de empresas do setor de meios de pagamento e soluções financeiras, está com inscrições abertas para o NextGen Dex, seu primeiro programa de inovação.

A iniciativa selecionará dez estudantes de engenharia para compor squads que atuarão em projetos reais das empresas do grupo, como B.Codex, Entrepay, Paynet, Loor, Octa e Pay1.

O programa terá duração de quatro meses e oferecerá oportunidades de contratação, bolsas e premiações exclusivas para os destaques. As inscrições ficam abertas até 28 de março.

Os selecionados trabalharão em dois projetos inovadores: uma infraestrutura de serviços via WhatsApp, facilitando operações financeiras sem a necessidade de novos aplicativos, e uma ferramenta com inteligência artificial para a criação automatizada de catálogos promocionais, beneficiando pequenos comerciantes.

Além da seleção de alunos, o Grupo Entre busca fortalecer laços institucionais com universidades e conta com a parceria da 42 São Paulo, reconhecida mundialmente por sua abordagem inovadora no ensino de engenharia de software.

“Nosso objetivo é identificar talentos e dar aos estudantes a oportunidade de terem uma experiência prática e imersiva, para que apliquem conhecimento que estão tendo na universidade, em um ambiente colaborativo e dinâmico”, afirma Pedro Rosa, CTO da B.Codex, empresa do Grupo Entre responsável pela gestão do programa.

O objetivo é criar um programa contínuo, que amplie o acesso dos estudantes à realidade do setor de tecnologia e fomente o desenvolvimento de novas soluções para os desafios enfrentados por empresas e consumidores.

As inscrições podem ser feitas pelo link: Desafio