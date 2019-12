Guararema terá nesta quinta-feira show da banda Biquini Cavadão no Acender das Luzes

O Guararema Cidade Natal chega à décima edição já consolidado como um deslumbrante espetáculo de luzes, cores e enfeites confeccionados a partir de garrafas PET, presente nas praças, ruas, pontos turísticos e prédios públicos da área central.



Neste ano, a banda Biquini Cavadão, grande sucesso dos anos 80 e 90, sobe ao palco para dar início à festa natalina mais famosa da região. O show acontece durante o Acender das Luzes, nesta quinta-feira, 5, que tem início às 19 horas, no Parque de Lazer “Professora Deoclésia de Almeida Mello” (Praça do Centro Artesanal).



Mais de 30 anos após a criação da banda, o Biquini Cavadão continua a ser referência no rock nacional e os integrantes Bruno Gouveia (vocal), Miguel Flores da Cunha (teclados), Álvaro Birita (bateria) e Carlos Coelho (guitarra) continuam mostrando que, definitivamente, o Biquini Cavadão não sai de moda!



No show em Guararema, grandes músicas que marcaram época e consagraram a banda são esperadas como “Chove-Chuva”, “Vento Ventania”, “Janaína” e “Quando eu te encontrar”.



A cerimônia de Acender das Luzes contará ainda com apresentações da BAMUGUA (Banda Municipal de Guararema) e do Coral Canto Por Guararema.



O Guararema Cidade Natal inicia a partir do Acender das Luzes e segue até o dia 5 de janeiro.



O Programa Guararema Cidade Natal chega a sua 10ª edição repleto de luz e emoção, reacendendo no coração de todos os sentimentos de gratidão, alegria e renovação. Desde o seu início, já foram reutilizadas mais de 6 milhões de garrafas PET, que certamente teriam o lixo como destino, auxiliando, assim, a preservação da natureza.



Em Guararema você encontra praças, parques e ruas decoradas com árvores, sinos, flores, guirlandas, laços entre outros itens da decoração realizados com garrafas PET, arrecadadas nas escolas do município e recolhidas pela cooperativa de Coleta Seletiva, Guararecicla, ao longo do ano.

Durante o evento são aguardadas mais de 500 mil pessoas no município, movimentando o comércio alimentício, turístico, hoteleiro e demais segmentos, auxiliando no fomento da economia local.

Confira os pontos que serão decorados e iluminados:

Praça Cel. Brasílio Fonseca;

Boulevard Major Paula Lopes;

Praça 9 de Julho;

Parque de Lazer Profª Deoclésia de Almeida Mello;

Praça Lydia Custódio Dominguez;

Ponte da Ilha Grande;

Travessa Princesa Isabel;

Recanto do Américo (Pau d’Alho);

Praça dos Expedicionários;

Rua Dona Laurinda;

Rua Cel. Ramalho;

Rua 19 de Setembro;

Rua Lucas Nogueira Garcez;

Ruas adjacentes (entre Rua Dona Laurinda e Rua Cel. Ramalho);

Estação de Trem Luís Carlos.

Os visitantes ainda contarão com uma ampla programação cultural durante o mês de dezembro, com várias apresentações de grupos musicais, artistas de teatro e palhaçaria. Além, é claro, do Papai Noel que receberá a criançada no Fundo Social de Solidariedade.