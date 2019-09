Guarda Mirim de Suzano retoma projeto da fanfarra após duas décadas

Incentivar a prática da solidariedade e o espírito altruísta, foi com esse objetivo que a Festa da Primavera alcançou sucesso pela terceira vez. Neste ano, a novidade ficou por conta da estreia da Fanfarra da Guarda Mirim de Suzano (GMS), que após duas décadas retorna às atividades da instituição como forma de contribuir para o processo ensino-aprendizagem e integração entre os jovens. O concurso de miss e mister também atraiu os holofotes no último sábado, na sede da entidade.

Com um público de mais de 500 pessoas, a 3ª Festa da Primavera contou, ainda, com diversas atrações. Entre elas, a realização do bingo beneficente, apresentação do show de talentos e zumba.

“Muito mais do que trabalhar a musicalidade, as fanfarras exercem papel importante no processo ensino-aprendizagem na formação desses jovens. A a ideia e a prática têm sido positivas, tanto como fator de divulgação do trabalho da instituição, como para os aspirantes, que passam a ter uma identidade maior com a GMS, gera pertencimento e compromisso, fatores essenciais e que agregam na formação”, disse Natal José Francisco, presidente da GMS.

Os recursos arrecadados com a venda das comidas, bebidas, bingos serão revertidos para a compra de brinquedos para os projetos “Faça uma Criança Sorrir”, realizado no dia das crianças, em outubro e “Natal Solidário”, em dezembro.

Sucesso todos os anos, o evento que já virou tradição, a Festa da Primavera reuniu os atuais e os ex-guardas mirins que fizeram questão de prestigiar a solenidade e contribuir com a causa. A abertura do evento foi feita pela presidente da entidade e contou com o show dos jovens talentos com muita música e dança. A diversidade cultural marcou a festa, que teve música gospel, rap, MPB, dança do ventre. A zumba foi uma atração à parte que animou o ambiente e levou muita gente para a pista.

Para encerrar, o concurso de Miss e Mister Primavera revelou os jovens que se destacaram na campanha em prol das crianças carentes. Amanda Moraes Silva e Eduardo Henrique dos Santos receberam o título de Miss e Mister Primavera, na oportunidade.

A Guarda Mirim de Suzano está localizada na Rua Shimpey Sayama, 304, no Jardim Santa Lúcia. O horário de atendimento é das 9 às 16 horas. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones 4748-4911 e 4748-6477 no site www.gmsuzano.org.br ou na página oficial do Facebook: guardamirimdesuzano.