Há um mês no projeto, suzanense vende mensagens motivacionais

Com o objetivo de transmitir incentivo e motivar as pessoas, o morador de Suzano, Luiz Felipe da Silva Gomes, formado em marketing, realiza um projeto de vender mensagens de motivação pelas ruas do município. Junto com a mensagem, também vem uma barra de chocolate da Suflair.

Segundo Luiz, a iniciativa surgiu de um pastor da igreja em que frequenta. "Eu sempre quis ter um próprio trabalho, algo diferente. O pastor me deu uma caixa de chocolate e me incentivou a vender. Sou formado em marketing, sempre li livros e, por meio de meus conhecimentos, decidi que queria fazer algo diferente, que pudesse ajudar as pessoas", diz.

O munícipe vende mensagens motivacionais que escolhe na internet. Luiz realiza este projeto há um mês e pretende continuar. De acordo com ele, o mais gratificante de realizar essa ação é poder receber relatos e depoimentos de pessoas que compram as mensagens e, de alguma forma, se sentem motivadas a partir do que leram no recado. "No começo eu fiquei meio desesperado. As pessoas, quando eu ia vender mensagens para elas, estavam cabisbaixas. O melhor é poder ajudar as pessoas, ouvir delas que a partir da mensagem elas conseguiram enfrentar os problemas. Isso é gratificante".

Ele reitera que vender mensagens de motivação às pessoas não é apenas referente ao valor monetário que adquiri com as vendas, mas sim ter a capacidade de ajudar e incentivar quem precisa.

"Ganho com isso e as pessoas também. Pretendo continuar nesse caminho. Me sinto feliz em poder ajudar as pessoas com as mensagens, vejo que está dando um resultado positivo. Sinto que descobri minha missão aqui na terra, que é a de ajudar as pessoas por meio de mensagens motivacionais. Afinal, todos precisam de motivação", afirma.

Para conferir o projeto do munícipe, basta acessar a conta dele no Instagram: '@luuizfelipegomes'.