Hits, dança e pirotecnia definem show de Bruno Mars

Três palavras definem o show que Bruno Mars fez, na noite de quinta-feira, no Estádio Cícero Pompeu de Toledo, o Morumbi. Dança. Pirotecnia. E, Hits. Foi assim do começo ao fim. O carismático cantor havaiano soube cativar o público cantando música com frase em português e ameaçando parar o espetáculo, caso o público não entrasse “na dança” dele.

Espetáculo, aliás, define bem o que aconteceu no Morumbi. Bruno Mars é a essência do pop. Comparado a Michael Jackson, ele dança durante praticamente todo o show, sem perder o tom das músicas, que vieram com uma nova roupagem. Em algumas delas, Bruno improvisou notas diferentes da que o público está acostumado.

Além do cantor, que é um destaque a parte, a banda que o acompanha faz jus ao show. Conhecidos como Holligans, todos os músicos estavam uniformizados, com uma camiseta com esta inscrição e o número 24, que faz parte do nome do novo álbum, lançado no ano passado, “24K Magic”.

A sintonia entre eles é impressionante. Parece um bando de amigos tocando e se divertindo. As coreografias das músicas são muito bem ensaiadas, mas Bruno é tão natural, que parece que nada é combinado.

O show começou com as músicas do novo álbum, entre elas, “Finesse” e “24K Magic”, que fez o público ficar mais eufórico. Mas o ponto alto, que fez a plateia se empolgar, foi quando os sucessos antigos foram cantados, como “Talking to the Moon”, “Marry You” e o estrondoso “Uptown Funk”, música já tocada no bis. Grande parte das canções teve como apoio, para encantar os presentes, uma série de fogos de artifício, que pareciam ser soltos na batida certa das canções.

O cantor também teve um momento mais romântico, quando surgiu com a lenta “Versace on the Floor”. Além disso, levou o público ao delírio, quando cantou um trecho em português, com a frase “Eu quero você gatinha”. Primeiro, ele simulou atender um telefone, que caiu na caixa postal e falava a frase. Depois ele ensaiou uma dança, embalando a frase em notas.

Além disso, Bruno Mars interagiu o tempo inteiro com as pessoas. Disse que tinha amado estar no Brasil e que não vê a hora de voltar para novos shows. Declaração aprovada pelo público. O cantor ainda parou no meio de uma música e ameaçou as pessoas a parar o show, caso não dançassem e cantassem mais alto. A plateia correspondeu imediatamente.

O cantor é uma fábrica de hits e, por isso, a duração de uma hora e meia não foi suficiente para contentar totalmente o público. Ficaram de fora, músicas conhecidas, como “Granade”, cantada no show do Rio, e “The Lazy Song”.

Abertura

O show de abertura também não decepcionou o público. Uma hora antes de Bruno Mars entrar no palco, DNCE tocou por cerca de 40 minutos. A banda, que tem Joe Jonas, como um dos seus atrativos conseguiu entreter o público, principalmente, quando resolveu fazer um medley com músicas de Britney Spears e Space Girls.